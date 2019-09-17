11.11.2019 Tarihinde 11 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor

Tarım ve Orman Bakanlığımızca 11.11.2019 tarihinde saat 11:00’de toprakla buluşturulacak olan 11 milyon fidan için Bölge Müdürlüğümüze düşen 400.000 fidanın dikileceği yerlerin tespit çalışmaları mahallinde yapılıyor.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy 11.11.2019 tarihinde toprakla buluşturulacak fidanlar için tespit edilen sahaları yerinde görmek üzere Isparta ve Burdur’da incelemelerde bulundu.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy’a Bölge Müdür Yardımcısı Nuri Maraş, Isparta İşletme Müdürü Hüseyin Divrik, Burdur İşletme Müdürü Celal Korkmaz ve Burdur ATM Şefi Rıfat Yılmazın eşlik ettiği programın ilk kısmında Isparta İşletme Müdürlüğü, Keçiborlu İşletme Şefliği hudutları içinde bulunan alanlar incelendi. Daha sonra Burdur İşletme Müdürlüğü Büğdüz havzası Örtülü mevkiindeki ağaçlandırma tesis alanları incelenerek potansiyel sahalar mahallinde tespit edildi.Bölge Müdürü Refik Ulusoy 11.11.2019 tarihinde saat 11:00’de ülkemiz genelinde yapılacak olan fidan dikim çalışmasında “Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla gerçekleştireceğiz bu konuda tüm çalışma arkadaşlarıma güveniyorum” dedi.