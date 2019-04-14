Türkiye’de İlk Kez Isparta’da Uygulanıyor

Türkiye’de İlk Kez Isparta’da Uygulanıyor
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Türkiye’de İlk Kez Isparta’da Uygulanıyor

Isparta Valiliği himayesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun  (BTK) çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin bilgi teknolojileri ve interneti bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik yürüttüğü “İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı” projesi kapsamında okullarda görev yapan Bilişim Teknolojileri ve Rehber Öğretmenlere yönelik olarak Eğitici Eğitimi programı düzenlendi. Isparta Öğretmenevinde düzenlenen eğitime Vali Ömer Seymenoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Daire Başkanı Dr. Mustafa Küçükali, Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri ve öğretmenler katıldı.
Programdaki konuşmasına projenin asıl sahibinin öğretmenler olacağını söyleyerek başlayan Vali Ömer Seymenoğlu, öğretmenlerin burada alacağı eğitimle öğrencileri eğiteceğini, öğrencilerinde ailelerini bilgilendireceğini ve böylelikle birçok kişiye bu proje sayesinde ulaşılmış olacağını aktardı.

“İnternetin Ve Teknolojinin Nasıl Kullanılması Gerektiğini Ortaya Koymaya Çalışıyoruz”
Vali Seymenoğlu, “İnternet ve teknoloji kullanımımız her geçen gün artıyor Teknoloji bağımlılığını ele alırken herhangi bir yasaklamadan bahsetmiyoruz. Fakat bunları kullanırken mutlaka bilinçli ve güvenlik tedbirlerini alarak kullanmamız lazım. Buradaki eğitimlerle bunları öğreneceğiz. Zaten bu konuda tecrübeli olan öğretmenlerimize eğitim verilecek. Eğitimini vermediğimiz takdirde interneti akılcı kullanmamız mümkün değil. Bugün burada başlattığımız ve daha öncesinde yapılmış çalışmalarla sadece internetin ve teknolojinin ne olduğundan öteye geçerek nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Şu anda Valiliğimiz önünde Bilgi Teknolojileri Kurumuna ait Güvenli İnternet Tırı var. Burada öğrencilerimize Bilinçli ve Güvenli İnternet eğitimleri ile teknoloji eğitimleri veriyoruz. Bunun yanında yakın bir zamanda hizmete giren Millet Kıraathanesi’nde de öğretmenlerimizin rehberliğinde güvenli internet ve teknoloji kullanımının yanı sıra teknoloji geliştirmeye yönelik atölyeler açarak öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın kullanımına sunduk” dedi.

“İnternette Yer Alan Her Eserin Bir Sahibi Var”
Konuşmasının sonunda Eğitici Eğitimi programında eğitimi verilecek başlıklara da değinen Vali Seymenoğlu her başlığın kendi içinde çok önemli olduğunu belirterek, özellikle hukuki sorumluluk boyutunda internette yer alan her eserin bir sahibinin olduğunu ve bu sahiplere de kanunların bazı haklar tanıdığını hatırlattı. Vali Seymenoğlu, “İnterneti bireysel hakları ve telif haklarını ihlal ederek kullandığımızda hukuki davalarla karşılaşacağımızın bilincinde olmamız lazım. Yani takipçisi yoktur gibi düşünmemiz lazım.” dedi.

 “Türkiye’de Günlük Ortalama 7,5 Saat İnternet Kullanıyoruz”
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Daire Başkanı Dr. Mustafa Küçükali ise yaptığı konuşmada İnternetin bir kenara bırakılmayacak bir teknoloji olduğunu ve nimetlerinden faydalanılması gerektiğini belirterek ancak zararlarından da korunabilmek gerektiğini söyledi. Dr. Mustafa Küçükali “İnternet ortamında dünya çapında 4.4 Milyar kullanıcı var. Ülkemizde ise 60 Milyona yakın internet kullanıcısı var. Dünya genelinde ortalama 6,5 saat olan internet kullanımı bizde ise bu 7,5 saate yakın. Yani biz dünya ortalamasının üzerinde internet kullanıyoruz yani internet içeriği tüketiyoruz. Bu açıdan bakıldığında bizlerin yapması gereken çalışmaların daha da artarak sürmesi gerektiğine karar verdik. Sayın Valimizin teşvikleriyle de ilk kez ilk kez Isparta’da Eğitici Eğitimi yapalım dedik bunun sonunda sizler okullardaki eğitimleri yaptığınızda bir farkındalık oluşacağına inanıyoruz.” dedi.

“Sonuçları Ölçme Fırsatı Bulacağız”
Proje ortaklarından Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tuncay Yiğit de yaptığı konuşmada verilecek eğitimler ile içinde bulunulan internet haftasında teknoloji bağımlılığına ve güvenli internet kullanmaya dikkat çekmiş olacaklarını söyleyerek eğitimlerle gençlerde oluşan farkındalığın sonuçlarını da ölçme fırsatı yakalayacaklarını aktardı.

Eğitici Eğitimi 2 Gün Sürecek
Konuşmaların ardından eğitim programında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilişim Uzmanı Dr. Şahin Bayzan tarafından ‘İnternette Hak ve Sorumluluklar’ konulu derse geçilerek internet kullanımının hukuki boyutu hakkında öğretmenlere bilgi verildi. BTK tarafından verilen Eğiticilerin Eğitimi programı 2 gün sürecek. Programda katılımcı öğretmenlere uzmanlar tarafından; İnternet ve Bilgi Güvenliği, İnternet ve Sağlık, İnternette Koruyucu ve Önleyici Tedbirler konularında eğitim verilecek.

Güvenli İnternet Tırı
8 Nisan Pazartesi gününden beri Valilik önünde bulundan Güvenli İnternet Tırında öğrencilere BTK uzmanları tarafından oyun ve uygulamalarla eğitim verilirken aynı zamanda yeni teknolojik ürünler öğrencilerle tanıştırılıyor. Programın ardından Güvenli İnternet Tırını ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu uzmanlardan bilgi alarak yeni sanal gerçeklik gözlüğünü kullandı. Ziyareti sırasında eğitim tırına gelen öğrencilerin eğitimine katılan Vali Seymenoğlu öğrencilerle de bir süre sohbet etti.
 
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