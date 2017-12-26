TÜRKİYE BANKA HABERLERİ

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Bankalardan uyarı geldi! Silinmiyor

Bankalar, kredi kartlarında biriken milyonlarca TL’lik para puanının yıl sonunda silineceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.


Son günlerde kredi kartlarında ve markaların sadakat kartlarında biriken milyonlarca para puanının yılbaşında silineceğine yönelik haberler, vatandaşın kafasında soru işaretlerine neden oluyor. Çeşitli kanallardan tüketicilere yıl sonuna kadar para puanlarını kontrol ederek harcamaları konusunda uyarılar yapılınca birçok kart kullanıcısı da kartlarında biriken puanları harcama eğilimine giriyor.

KAMPANYALAR SÜRELİ OLABİLİR

Gazete Habertürk’ten Sefer Yüksel'e konuşan bankaların kredi kartıdepartmanları yöneticileri ve Bankalararası Kart Merkezi yetkilileri ise bankaların böyle bir uygulaması olmadığının altını çizerek, vatandaşların kartlarında biriken para puanları dilediği zaman harcayabileceğini ifade ediyor. Kredi kartlarıyla yapılan alışveriş sonrası kazanılan para puanların normalde herhangi bir kullanım süresi olmadığını belirten bankacılar, yalnızca bazı kurumlarla yapılan özel kampanyalarda kazanılan puanların belirli bir süre içerisinde kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, “Yalnız bu durumda da hem kredi kartı ekstreleriyle hem de gönderilen SMS’lerle müşterileri uyarıyoruz. Ama normal harcamalarda kazanılan para puanların o yıl içinde kullanılması gerektiği gibi bir uygulama yok” değerlendirmesinde bulunuyor.

SADAKAT KARTLARININ PUANLARI SÜRELİ OLABİLİYOR

Öte yandan son yıllarda birçok firmanın müşterilerine verdiği sadakat programlarında ise firmadan firmaya değişen uygulamalar var. Söz konusu sadakat kartlarında da tıpkı kredi kartı gibi alışverişten sonra puan birikiyor ve sonraki harcamalarda kart sahibine avantaj sağlıyor. Sadakat kartlarında ise bazı firmalar yıl sonunda, o yıl içinde kazanılmış puanları bir sonraki yıla devretmiyor ve silebiliyor. Uzmanlar, tüketicilerin sadakat kartlarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Toplam kart sayısı: 188 milyon

Kredi kartı sayısı: 61 milyon

Banka kartı sayısı: 127 milyon

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