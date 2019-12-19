TÜRKER AVM'DE ​MUHTEŞEM İNDİRİMLER DEVAM EDİYOR

Isparta'da Türker Alışveriş Merkezlerinde yılın son ayında da indirimler rüzgar gibi devam ediyor.

İndirim 31 Aralık 2019'a kadar sürecek acele edin! Ayrıca toplu alışverilerde ücretsiz servis imkanıda Türker AVM şubelerinde..

İŞTE TÜRKER AVM ŞUBELERİ

Merkez şube:

Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28 Telefon: 0246 232 40 46

Şube1:

Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3 Telefon: 0246 232 40 36

Şube2:

Ayazmana Mahallesi 237 Cadde Park Su Evleri NO:3-4 Telefon:0246 242 88 01

Şube3

Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A Telefon:0532 503 01 14

İŞTE HAFTANIN FIRSAT ÜRÜNLERİ





