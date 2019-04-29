İŞTE TÜRKER AVM ŞUBELERİ

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İŞTE İNDİRİMLİ FIRSAT ÜRÜNLERİ

Isparta'da Türker Alışveriş Merkezlerinde Ramazan ayı'na özel indirim ve kampanyalar başladı.Türker AVM'nin bu haftaki indirim kampanyansında aynı zamanda hediye kuponları ve Türker süper Ramazan kolisi de bulunuyor.Ramazan süresince Türker AVM şubelerinde farklı indirimlerde olacak.Ayrıca toplu alışverilerde ücretsiz servis imkanıda Türker AVM şubelerinde..