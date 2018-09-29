TÜRKER AVM'DE İNDİRİM RÜZGARI DEVAM EDİYOR

Isparta'da Türker Alışveriş Merkezlerinde indirimler son hızla devam ediyor.

Haftalık indirime giren bu ürünler 5 Ekim'e kadar. Acele edin! Ayrıca toplu alışverilerde ücretsiz servis imkanıda Türker AVM şubelerinde...

İŞTE TÜRKER AVM ŞUBELERİ

Merkez şube:

Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28 Telefon: 0246 232 40 46

Şube1:

Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3 Telefon: 0246 232 40 36

Şube2

: Ayazmana Mahallesi 237 Cadde Park Su Evleri NO:3-4 Telefon:0246 242 88 01

Şube3:

Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A Telefon:0532 503 01 14