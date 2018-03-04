ISPARTA TÜRKER AVM'DEN İNDİRİM
Türker Alışveriş Merkezlerinde indirimler rüzgar gibi devam ediyor...Haftalık indirim 9 Mart'a kadar sürecek acele edin! Ayrıca toplu alışverilerde ücretsiz sevis imkanıda Türker AVM'de...
İŞTE TÜRKER AVM ŞUBELERİ
Merkez şube:Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28 Telefon: 0246 232 40 46
Şube1: Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3 Telefon: 0246 232 40 36
Şube2:Ayazmana Mahallesi 237 Cadde Park Su Evleri NO:3-4 Telefon:0246 242 88 01
Şube3:Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A Telefon:0532 503 01 14