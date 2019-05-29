Isparta Belediyesi’nin 12-16 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği Gül Fuarı ve Festivali etkinlikleri kapsamında ‘Gökyüzündeki Milli Takımımız’ Türk Yıldızları gösteri yapacak.Isparta Belediyesi’nin Gül Fuarı ve Festivali etkinlikleri bu yıl ilklere sahne olacak. Belediye’nin Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde 12-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği fuar ve festival etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Türk Yıldızları ekibi gösteri yapacak. Gösteri, 15 Haziran 2019 günü saat: 17.00 ile 17.40 arasında Gökkubbe Fuar Merkezi bölgesi semalarında gerçekleştirilecek.Gül Fuarı ve Festivali etkinlikleri kapsamındaki Türk Yıldızları gösterisi için Valilikte bir toplantı yapıldı. Vali Yardımcısı Hakan Kubalı başkanlığındaki toplantıya Türk Yıldızları Ekibi personelinin yanı sıra Belediye, Jandarma ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda Türkiye’nin Gökyüzündeki Milli Takımı Türk Yıldızları’nın gösterisinin 15 Haziran günü saat: 17.00’da Gökkubbe Fuar Merkezi semalarında gösteri yapması kararlaştırıldı.Türk Yıldızları ekibi yetkilileri, 18 yıl aradan sonra Isparta semalarında gösteri yapacak olmalarının kendilerini heyecanlandırdığını ve gururlandırdığını, tüm Isparta halkının gösteriye katılacaklarını düşündüklerini ifade ettiler.Öte yandan Isparta Belediyesi Gül Fuarı ve Festivali etkinlikleri 12-16 Haziran tarihleri arasında Gökkubbe Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.