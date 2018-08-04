Türk mühendisler dünyanın en iyi OLED'ini yaptı

Türk mühendisler dünyanın en iyi OLED'ini yaptı
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Isparta Düğün Salonları
Türk mühendisler dünyanın en iyi OLED'ini yaptı
ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle ekran teknolojileri alanında yürütülen yenilikçi çalışmalarda uluslararası alanda takdir gören sonuçlar elde edildi.

Türkiye'de bir süredir askeri kokpit göstergelerinde kullanılan ve ihraç lisansına tabi LCD ekranlara ilişkin sağlamlaştırma altyapısıyla ekran modüllerinin geliştirilmesi ve prototip üretim çalışmaları yürütülüyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı, "Ekran Teknolojileri" temalı ilk projesini "ELMAS Projesi" adıyla hayata geçirdi.

Proje kapsamında, Türkiye'de ilk defa OLED ekranlar ve grafen malzeme sentezi teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapılar ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde (SU-NUM) kuruldu.

Bu sayede askeri özelliklerde, arka ışığa ihtiyaç duymaksızın çalışabilen ilk monokrom minyatür ekranlar tasarlanarak üretildi ve ilgili OLED ekran geliştirme prosesleri tamamen özgün olarak gerçekleştirildi.

LCD ekranlara alternatif oluşturan OLED teknolojisinin aktif matris özellikte ve renkli piksel yapılarını destekleyecek şekilde ASELSAN tarafından kazanılmasıyla ileride gerek minyatür gerekse büyük alanlı özgün ekranlar askeri amaçlarla istenen ebatlarda özel olarak tasarlanabilecek, bu ürünler termal görüş ve aviyonik uygulamalarda kullanılabilecek.

ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle sürdürülen Grafen Tabanlı OLED Ekran Geliştirilmesi çalışmalarında alınan olumlu sonuçlar, Berlin'de düzenlenen Eurodisplay Konferansı'nda Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmet Kaya tarafından sunuldu.

Katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanan çalışma, program komitesi tarafından "yüksek etki potansiyeline sahip" olarak değerlendirildi.

Çalışma, Journal of the Society for Information Display dergisinde makale olarak yayınlanmak üzere davet aldı.

Gösterilen prototipler dünyada bugüne kadarki en yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranlar olarak literatüre geçti.

Sunulan bildiri kapsamındaki 1 inc OLED ekran modüllerinin içinde yer alan grafen tabanlı OLED aygıtlar SU-NUM'da, sürücü devre elektroniği de ASELSAN'da geliştirildi. Bildiri sunuşunda ekran prototiplerinden görseller sergilendi ve teknik özelliklerinden bahsedildi.

Esnek ekranlarda ve giyilebilir teknolojilerde kullanılacak

ELMAS Projesi'nde, OLED ekranlarda standart anot malzemesi olan indiyum kalay oksit (ITO) yerine grafen malzemesi kullanıldı. Grafen malzemesinin, geleceğin bilhassa esnek ekranlarında ve giyilebilen teknoloji uygulamalarında kilit rol oynaması bekleniyor.

Tek atom kalınlığındaki karbon kristali olan grafenin ışık geçirgenliği, yüksek elektriksel iletkenliği, sağlamlığı ve esnekliğiyle pek çok teknolojide uygulama alanı bulması bekleniyor.

Grafen, 2004'te keşfedilirken, araştırmacılarına 2010 yılı Nobel Fizik Ödülü'nü kazandırdı.

Şeffaf, esnek, hafif ve taşınabilir grafen tabanlı ekranların askeri ve sivil alanda büyük oranda mevcut çözümlerin yerini alması öngörülüyor.
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