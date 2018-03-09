Türkiye’deki demir-çelik alanında önemli fabrikaların üretim makinelerini imal eden ve son olarak İran’da anahtar teslim bir fabrika kuran Ispartalı İş Adamı Bülent Sarıgül, İranlı iş adamları tarafından, kurduğu fabrikada Türk bayraklarıyla karşılandı. Sargül, “Bayrağımızı İran’da dalgalanırken görünce çok mutlu oldum” dedi.“Bayrağımızı İran’da dalgalanırken görünce çok mutlu oldum”Son dönemde Avrupa ülkelerinin yanı sıra Kuzey Afrika ve Asya ülkelerinde de faaliyetlerini artıran Sarıgül’e İran’da Türk Bayraklı jest yapıldı. Kurulan fabrikaya Sarıgül’ün geleceğini haber alan İranlı işadamları, Türk şirketi olan mühendislik firması tarafından kurulan fabrikalarını bayraklarla donatarak, hemen her yere ay yıldızlı Türk bayrağını astılar.Yapılan jest dolayısıyla hayli memnun kaldığını ifade eden Ispartalı İş Adamı Sarıgül, “İran’daki dostlarım sağ olsunlar, çok büyük nezaket ve misafirperverlik örneği gösterdiler. Fabrikalarını ziyaret etmem nedeniyle Türk bayrağımızı da asmışlar. Bayrağımızı İran’da dalgalanırken görünce çok mutlu oldum” dedi.ISPARTA (İHA)