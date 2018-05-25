Türk devi çağrı yaptı! 50 bin TL maaşla personel arıyorlar

İngilizce bilen, üniversite mezunu gençlere pilotluk çağrısı yapan THY Genel Müdürü Ekşi, ‘Maaşlar 12 ile 50 bin lira arasında’ dedi



Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, gençleri pilot olmaya davet etti. Ekşi, "İlk girişinizde 12 bin lira maaşla başlıyorsunuz, 50 bin liraya kadar çıkan ücreti var. Meslek yüksekokulu, 4 yıllık bir okul bitirmiş arkadaşlarımızın şayet İngilizceleri iyiyse pilot yetiştirme eğitimlerine bekliyoruz. Her yıl 400 pilot yetiştiriyoruz" dedi. Pilotluğun önümüzdeki 20 yıl boyunca dünyanın aradığı mesleklerden olacağını anlatan Ekşi, "Dünyada bu konuda açık var. 2019'da 600 civarında pilot alacağız. Başvurup testlerden geçenleri 2 senelik eğitime tabi tutuyor, her ay 2 asgari ücret tutarında maaş veriyoruz. 2 yıllık eğitim sonunda THY'de ikinci kaptan olarak göreve başlıyorlar. Eğitim masrafını maaşından peyderpey kesiyoruz, en az 10 yıl bizde çalışmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.



THY'DEN İKİNCİ THY DOĞUYOR

THY'nin 328 uçağı olduğunu belirten Ekşi, "2003'te 65 uçağı olan şirkettik. 5 kat büyüdük. Halihazırda sipariş edilmiş 167 dar gövde, 50 tane de geniş gövde uçağımız var. THY'den ikinci bir THY doğacak. 2023'te filomuz 500'ün üzerine çıkacak" dedi..