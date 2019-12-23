TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENİ

Türk Beyin Takımı Okulumuzda

18-19-20/12/2019 tarihlerinde okulumuzda atölye ve seminer çalışmaları veren Türk Beyin Takımı eğitmenlerinden Murat Çalapkulu ve Ünsal Ünlü öğrencilerimize analitik ve pratik düşünce temellerini oluşturmada katkıda bulundu.Eğitimler sırasında eğlenceli zaman geçiren öğrencilerimiz, oyunlara yoğun ilgi gösterdiler.Emeği geçen matematik öğretmenlerimiz Genco Şahinoğlu, Mustafa Yılmaz, Dilşah Efe’ye ve Türk Beyin Takımı eğitmeni Murat Çalapkulu ve Ünsal Ünlü’ye teşekkür ederiz.