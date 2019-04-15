Rezervasyon Telefon:

0246 228 6000

Isparta'da günün her saatinde kahvaltı yapabileceğiniz Bubble Kids Cafe,etkinlikleriniz için randevu almaya devam ediyor.Toplantı,seminer,mezuniyet,doğum günü,kına gecesi ve gün etkinlikleri düzenleyebiliyor ve hatta müzikli programlar organize edebiliyorsunuz.Leziz ev yapımı meyveli ve çikolatalı pastalar,traliçe,atıştırmalık,ekmek arası,sandviç,pizza,tantuni,makarna menüleri günün her saatinde Bubble Kids Cafe & Bistroda.Bubble Kids Cafe'nin sınırsız aktivite programları,meslek evleri ve eğlence alanlarıyla çocukların canı hiç sıkılmayacak ve eğlenceli dakikalar geçirecek. Ayrıca planlı yada plansız gerçekleşen işlerinizde çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz Bubble Kids'in saatlik çocuk bakım hizmetinden de yararlanabilirsiniz.Bahçelievler mahallesi 3006 sokak No:2/4 (Böcüzade park karşısı)