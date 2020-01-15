Milyonları ilgilendiriyor: Yemek ücreti yönetmeliği değişti

ları ve sözleşmeli personelin öğle yemeğine asgari olarak ne kadar ödeme yapacağı belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 15/01/2020 tarihinden 14/01/2021 tarihine kadar;



Memurlardan

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 1.48 lira



1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2.50 lira

2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3.09 lira

3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3.99 lira

4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5.30 lira

4800’de daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5.92 lira asgari

yemek ücreti

alınacak.

Sözleşmeli personelden