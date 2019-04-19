Vali Ömer Seymenoğlu İl Genel Meclisi Üyelerini Kabul Etti

“Meclis Üyeliği Hizmet Etmek İçin Bir Fırsat”

“Tüm Isparta’yı Temsil Ediyorsunuz”

“Isparta’mıza Güzel Hizmetler Yapacağımıza Eminiz”

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından yeni görev dönemlerine başlayan İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin ve üyeleri Isparta Valiliği’nde Vali Ömer Seymenoğlu ile bir araya geldiler. Görüşmede; Başkanlığa seçilen Serkan Keskin’i ile güven tazeleyerek İl Genel Meclisi üyeliğine devam eden ve ilk kez seçilerek görev alan üyeleri tek tek tebrik eden Vali Seymenoğlu İl Genel Meclisi üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.Konuşmasında; Isparta halkının yapılan seçimlerin ardından İl Genel Meclisi’nde görev verdiği üyelere kamu hizmetlerinin sunumunda bir fırsat verdiğini kaydeden Vali Seymenoğlu, “Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım, önceliğimiz Isparta’nın, ilçelerimizin ve köylerimizin ortak sıkıntılarına çözüm bulmak, onun için gayret ediyoruz. Sizlerden ve bizlerden önceki arkadaşlarımızın yapmış olduklarını bir adım daha öteye taşımaya çalışacağız.” dedi.Makamların kalıcı olmadığını kalıcı olanın vatandaşlara yapılan hizmetler olduğunu belirten Vali Seymenoğlu, “Burada Isparta’nın 12 ilçesinin ve muhtelif köylerinin temsilcileri var. Dolayısıyla Isparta ilinin genelini temsil ediyorsunuz. Özel İdare denilince, İl Genel Meclisi denilince tüm köylerimizden mezralarımıza kadar sorumluyuz. Vatandaşa nasıl daha fazla dokunuyorsanız, ihtiyaçlarını en hızlı ve en etkin nasıl karşılıyorsanız üstünlük orada. Diğer yerel yönetim birimleriyle birlikte, Belediyelerle, muhtarlıklarla birlikte Özel İdare’yi bir arya getirip Isparta il genelinde Isparta’da yaşayanların ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamaya çalışmalıyız. Yerel yönetimlerle birlikte iş birliği içerisinde hizmet sunmamız lazım.” dedi.Yaptığı konuşmada seçimlerin ardından ilk toplantılarını gerçekleştirerek Başkanlık Divanı ve komisyon üyeliklerini belirlediklerini aktaran İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, “ İl Genel Meclisi’nde 34 üyemiz var; 26 üyemiz Ak Parti’yi, 5 üyemiz Milliyetçi Hareket Partisi’ni, 2 üyemiz İYİ Parti’yi, 1 üyemizde Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil etmektedir. İnşallah yeni seçilen arkadaşlarımızla birlik beraberlik içerisinde parti ayrımı yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden Isparta’mıza güzel hizmetler yapacağımıza eminiz. Bu süreçte sizlerin önderliğinde, Devletimizin imkânları doğrultusunda Isparta’mızda 12 Belediye 9 Belde ve 204 köyümüze bugüne kadar yapılan hizmetlerin daha iyisini yapmak istiyoruz. Meclisimizin Isparta’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.