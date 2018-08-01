Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün koordinesinde Yenice Mahallesinde sürdürülen altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlandı. Yenice Mahallesinin yeni yerleşim bölgelerinin asfalt çalışmaları geçen ay içerisinde tamamlanırken, yine Yenice Mahallesinin eski yerleşim bölgelerinin yer aldığı sokaklarında altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.Yenice Mahallesinde devam eden asfalt çalışmalarını beraberinde belediye meclisi üyeleri ile birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, eski yerleşim yerlerinde imar sorunları ve büyük problemler bulunduğunu bundan dolayı da doğalgaz konusunda problemler olduğunu söyledi. Günaydın, “Bu mahallemizdeki yorgun asfaltının kazımasını daha önce yapmıştık. Böylece çalışmaları rahatlatalım, doğalgaz çalışmalarını rahatlatalım, eski evlerin altyapı bağlantılarının değiştirilmesi fırsatını sunduk. Bu bağlantılar bitirildi. Doğalgaz açısından büyük bir problem var, bazı noktalarda özel mülklerden geçilmesi gerekiyor, bahçesinden hat geçirilmesi gerekiyor, bunu da yasa gereği geçiremiyorsun. Bizde buralarda çok zorlandık. Yoğun vakit sarf ettik. Yenice mahallemizin yeni yerleşim bölgelerinin altyapısında sorunlar bulunmadığı için bu bölgenin çalışmalarını geçen ay tamamlamıştık. Yenice Mahallesinin eski bölümünde ise sorunlar birer birer çözüldü ve asfalt çalışmaları da tamamlandı” dedi.Parayı seri ve kaliteli çalışmayla elde ettiklerine değinen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Kısa zamanda da bu çalışmalarımızı bitirdik. Daha önce de buraya doğalgazın hiçbir şekilde bağlanmayacağını ifade edenler oldu. Burada doğalgaz çalışmalarının yüzde 99’u bitmiş durumda. Bizzat takip ediyorum. Burada siyaset amaçlı konuşmalar geçiyor. Halbuki, bugün 18 km değil bir devrede biz bin km asfalt döktük, Isparta’yı aydınlığa kavuşturduk. Yine su problemi olduğunu iddia ediyorlar. Su problemi yok, her zaman veriyoruz. Hemen bir propagandaya geçiyorlar. Bu topluma ve siyasete yakışmıyor. Problem yaratmak için bahane üretiyorlar. O kestane ağaçlarının yaşaması için en fazla duygu beslediğimi ifade etmek istiyorum. Su verilmeyecek tarzda yere de su arıtma tesislerinden kıymetli suyu sulamaya veriyorum. Şu anda sulanıyor. O şikayet edenler hemen gitsin bahçesini sulamaya başlasın. Yenice Mahallemizi, yeni mahalle yaptık. Tüm halkımıza hayırlı olsun, güle güle kullansınlar” şeklinde konuştu.Başkan Günaydın’ın incelemelerine eşlik eden Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya da, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. ‘Yiğidi öldür, hakkını yeme’ atasözünü hatırlatan Muhtar Akkaya, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Mahallemiz bugüne kadar görmediği her türlü hizmetleri alıyor. Yeni parkımızın yapımına da başladılar. Başkanımız gece gündüz ekibinin başında olarak gayet düzgün bir iş çıkardılar. Ağaçlarımızın sulanması noktasında herhangi bir sorunumuz olmadığını tekrar dile getiriyorum. Ağaçlarımız Dere Mahallesinden değil, arıtmadan aldığımız su ile sulanıyor. Baştan buyana haziran ayından bu yana da bir sorun yaşamadık” görüşlerinde bulundu.ISPARTA BELEDİYESİ