Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Fuarı Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde 5. gününde de birbirinden değerli yazarları ağırlamaya devam etti. Yazarlar ile buluşan binlerce kitapseverde aldıkları kitapları imzalatmanın mutluluğunu yaşadı. Fuarın 5. gününde İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş sevenleriyle buluştu. Karataş, okuyucularıyla imza gününde bir araya gelirken, ayrıca konferans salonunda da vatandaşlarla söyleşide bulundu.Prof. Dr. Mustafa Karataş için hazırlanan stant önünde yüzlerce kitapsever imza için uzun kuyruklar oluşturdu. Karataş kendisine gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ında ailesi ile birlikte katıldığı imza günü ve söyleşi de duygularını aktaran Karataş, “Isparta’daki bu fuarda bulunmaktan son derece memnunum” dedi. Hem okuyucuların, hem yazarların hem de yayınevlerinin Gökkubbe gibi bir mekanda huzur bulduğunu dile getiren Prof. Karataş, geçen sene de fuara katıldığını hatırlattı. Fuarın canlı olduğunu ve meraklı bir okuyucu kitlesinin bulunduğunu anlatan Karataş, “Burada gençlerimizin bulunması ve onlara da hitap edebilmiş olmam ayrı bir önem taşıyor. Bu fuarda her okuyucunun aradığı kitabı bulması, kitapların ayağına gelmesi Ispartalılar adına büyük bir fırsat. Bu fırsatı sunan Isparta Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” derken, konuşmasını ‘Boyunuzun ölçüsünü öğrenmek istiyorsanız, boyunuz kadar kitap okuyacaksınız’ diyerek sloganının olduğunu dile getirdi.Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın da, fuarda çok sayıda yazar ve yayınevinin bulunduğuna işaret ederek, “Gökkubbe altında ülke bütünlüğü bulunmaktadır. Güzel yazarlarımız Isparta halkımız ve bölge vatandaşlarımız ile buluşmaktadır. Burada 7 yaşından 90 yaşına kadar her insanın bulabileceği kitap bulunmaktadır” görüşlerinde bulundu.Başkan Günaydın ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe de işaret ederek, “Okuyan her insan kadın haklarını da yakından bilir. Okumakla kadına şiddetin önüne de geçilir. İlk emir olan Oku’nun anlamının ne kadar geniş olduğunu da bu fuarda gösteriyoruz” ifadelerinde bulundu.İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş ardından Allah’ın ilk emri olan Oku ile ilgili sevenleriyle bir söyleşi gerçekleştirdi. Nerede, ne zaman ve nasıl okumamız gerektiği hususlarında da bilgilendirmede bulunan Karataş “İlim gram gram, cüz cüz, parça parça elde edilir” görüşlerinde bulundu. Karataş ayrıca ilim, bilim konusunda da bilgilendirmelerde bulundu.Ayrıca, kitap fuarında bir önceki gün imza günü düzenleyen Pelin Çift ve İclal Aydın da, okurları tarafından kendilerine gösterilen ilgiden dolayı duydukları mutlulukları dile getirdi. Yazar Pelin Çift, “Isparta programımı pazartesi gününe ancak ayarlayabildim ama ona rağmen Ispartalıların teveccüh gösterdiklerini görüyorum. Sağ olsunlar işlerini, evlerini hatta bazı çocuklar, öğrenciler de var. Çok güzel bir organizasyon olduğunu gördüm. Hem temiz, hem ferah. Bazı kitap fuarları iç içe oluyor. O insanı daraltabiliyor. Burada görevli arkadaşlarımızda çok yardımcı oluyor. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş olduğunu görüyorum. 2.’si düzenlenmiş bir geçen seneki tecrübesi var. Buna rağmen çok başarılı buldum. İnşallah gelecek senelerde de bu vesileyle buluşuruz” dedi.‘Çok mutluyum, kitaplarım bitmiş’ diyen Yazar İclal Aydın da, “Bir yazar daha ne kadar mutlu olabilir. Bir şehirde kitap fuarı açılıyor, yazar oraya geliyor ve diyorlar ki kitap bitti son kitabı ben aldım. Her yazar arkadaşımın aynı mutluluğu yaşamasını isterim. Aynı zamanda bu bir fuarın ne kadar amacına ulaştığını göstermektedir. Türkiye okumuyor diyorlar, ama Türkiye okuyor, Isparta okuyor” görüşlerinde bulundu.Yazarlardan aldıkları kitaplarını imzalamalarını bekleyen kitapseverlerde, “Kitabı imzalatacağım için çok heyecanlıyım. Çok çeşitli kitaplar var, bu imkanları bulamayanlar var. Çok şanslıyız. Bizlerde elimizden geldiğince kitap alarak okumaya çalışıyoruz. Bizi yazarlalar, yayınevleriyle ve kitaplarla buluşturan başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.Kitap fuarının 5.gününde de Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, yazarlar, yayınevleri ve kitapseverleri fuarda yalnız bırakmadı. Tek tek yayınevlerini gezen yayınevi görevlileri ve yazarlarla bir araya gelen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın minik kitapseverlere de kitap hediye etti.2.Kitap Fuarında 7 Mart 2018 Çarşamba günü Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde şu yazarlar yer alacak:Erol Altun, Hidayet Karakuş, İbrahim Ünsal, Tuncel Altınköprü, Suat Turgut, Semra Çöl, Hasan Basri Bilgin, Savaş Ünlü, Ercan Kesal, Mehmet Kemal Erdoğan, Hasan Tanrıverdi, Erol Büyükmeriç, Burcu Bahar, Fikret Eroğlu, Barış Şimşek, Feride İlgün, Bilal Özbay, Yahya Türkeli, Öztürk Acun, Bekir Manav, Erkan İşeri, Gülşen Gazel ve Feyza Altun.