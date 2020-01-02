2020 Kıdem Tazminatı tavanı belli oldu! Yüzde 15 zam
Asgari ücrete yapılan yüzde 15.03'lük zamla beraber kıdem tazminatı tutarları da yükseldi. 2019 yılında 6.379,86 TL olan kıdem tazminatı tavanına 2020 yılında yüzde 15'e varan zam geliyor. Kıdem tazminatlarına ne kadar zam geldi? Kıdem tazminatı taban ve tavan ücreti ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplarını? İşte yanıtları...
Yeni yıla girilmesiyle beraber milyonlarca çalışan kıdem tazminatı tutarlarını merak etmeye başladı.
Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı asgari ücret artışla taban fiyatı 385 lira arttı. 2020 Kıdem tazminatı tabanı fiyatı 2.943 liraya yükselecek.
2019 yılında kıdem tazminatı tavanı 6.379,86 idi. Buna memurlara yapılacak yüzde 4 zam, Ocak zammı ve enflasyonu eklenecek ve 2020 kıdem tazminatı tavanı belirlenecek. Eğer ki yıl sonu enflasyonunda beklentiler tutar ve yüzde 12 oranında gerçekleşirse 2020 kıdem tazminatı 6698,86 TL olacak.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Kıdem tazminatı, çalışılan yılla son brüt ücretin çarpılması sonucu bulunuyor. Bundan sonraki kıdem tazminatı 2020'de oranlara göre hesaplanacak.