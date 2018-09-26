- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)-1512 BİGG 2018 Yılı 2. Çağrı için proje sunma süresi uzatıldı. Yüzde 100 karşılıksız destek miktarı da 150 bin TL'den 200 bin TL'ye yükseltildi.SDÜ, 17 Ekim 2018 Pazartesi gününe kadar proje başvurularını almaya devam edecek.Yenilikçi iş fikirlerini destekleyen 1512- Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (Bireysel Genç Girişim-BiGG) 2018 yılı 2. çağrısı açıldı. TÜBİTAK Süleyman Demirel Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 30 kuruma “Uygulayıcı Kuruluş” görevi verdi.200 bin TL hibe destek için hazırlanacak projeler, 17 Ekim 2018 Pazartesi tarihine kadar SDÜ’ye sunulabilecek. SDÜ bünyesindeki Girişimcilik Koordinatörlüğü'nün nihai hedefi bilgi ve fikirlerin katma değeri yüksek, dışa bağımlılığı azaltıcı ve ihracata yönelik ürüne dönüştürülmesi.Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi, TÜBİTAK tarafından sunulan tarihi fırsatın değerlendirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Serdal Terzi, “Şu anda ülkemizin yaşadığı sıkıntıların özünde yurtdışına bağımlı olmamız yatıyor. Birçok teknolojik ürünleri, yazılımları satın alıyor olmamız bizi olumsuz yönde etkiliyor. Döviz kurundaki artışlar, dış baskılar özünde Türkiye'nin birçok alanda ithalata dayalı olmasından kaynaklanıyor. SDÜ olarak bu durumun daha önce de farkındaydık. Ama 2018 yılı başlarında bir hamle gerçekleştirebildik” dedi.Terzi, “TÜBİTAK Öğrenci Projeleri başladığı günden bu yana SDÜ en yüksek başarıyı kaydediyor. SDÜ öğrenci projelerinde her dönem en yüksek desteği alarak Türkiye 1'incisi olmakta. Fakat bir eksikliğimiz vardı. Bu öğrencileri mezuniyet sonrasında SDÜ’de tutamıyorduk. Bunlar mezuniyet sonrası kendi kentlerine dönüyorlardı. Belki bir kısmı kamuda çalışmaya başlıyorlardı. Ama hayallerini gerçekleştiremiyorlardı. Biz bu yıl ‘Ön Kuluçka Merkezi’ ve ‘Kuluçka Merkezi’ni kurarak girişimcilik ekosistemini SDÜ'de hayata geçirmek, var olanı da geliştirmek hedefi ile çalışmaya başladık. Tüm bu bilgiler ışığında SDÜ’de 3 ayrı proje yaptık.İlki Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile yaptığımız ‘Ön Kuluçka Merkezi ve Kuluçka Merkezi Oluşturma Projesi’ idi. İmzalar tamamlandı ve proje başladı. Ön Kuluçka Merkezi'ni Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (YETEM) oluşturduk. Faaliyete geçirdik. Kuluçka Merkezi’ni de Göller Bölgesi Teknokenti’nde faaliyete geçireceğiz. Bununla ilgili inşaat çalışmaları da çok yakın bir süre zarfında başlayacak.Özellikle Ön Kuluçka Merkezi'ne aldığımız öğrencileri desteklemek gayesiyle SDÜ iç dinamikleri içerisinde önemli bir proje daha yaptık. Öğrencilerimizin prototip geliştirmesi veya araştırma yapmalarına dönük yurtdışı seyahatleri için SDÜ bir 'Girişimcilik Fonu' oluşturdu.”SDÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Fatih Çalaklı ise “TÜBİTAK- 1512 Sermaye Desteği Programı ile ilgili yeni bir çağrı açıldı. SDÜ olarak 40 başvuru almıştık. Ancak müracaat süreci uzatıldı. Daha fazla kişinin başvuruda bulunabilmesi için bir fırsat daha verildi. SDÜ olarak 17 Ekim 2018 tarihine kadar başvuruları almaya devam edeceğiz. Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar, yüksek lisans, doktora öğrencileri başvuruda bulunma hakkına sahipler. Lisans, yüksek lisans ve doktoradan mezuniyet dereceleri 10 yılı aşmamış kişiler de BİGG’e başvuruda bulunabiliyor” dedi.İHA