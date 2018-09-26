TÜBİTAK’tan SDÜ’ye ‘Uygulayıcı Kuruluş’ görevi

TÜBİTAK’tan SDÜ’ye ‘Uygulayıcı Kuruluş’ görevi
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları

  - TÜBİTAK’tan SDÜ’ye ‘Uygulayıcı Kuruluş’ görevi   
 
- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)-1512 BİGG 2018 Yılı 2. Çağrı için proje sunma süresi uzatıldı. Yüzde 100 karşılıksız destek miktarı da 150 bin TL'den 200 bin TL'ye yükseltildi.  
 SDÜ, 17 Ekim 2018 Pazartesi gününe kadar proje başvurularını almaya devam edecek.   
  Yenilikçi iş fikirlerini destekleyen 1512- Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (Bireysel Genç Girişim-BiGG) 2018 yılı 2. çağrısı açıldı. TÜBİTAK Süleyman Demirel Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 30 kuruma  “Uygulayıcı Kuruluş” görevi verdi. 
 200 bin TL hibe destek için hazırlanacak projeler, 17 Ekim 2018 Pazartesi tarihine kadar SDÜ’ye sunulabilecek. SDÜ bünyesindeki Girişimcilik Koordinatörlüğü'nün nihai hedefi bilgi ve fikirlerin katma değeri yüksek, dışa bağımlılığı azaltıcı ve ihracata yönelik ürüne dönüştürülmesi. 
  Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi, TÜBİTAK tarafından sunulan tarihi fırsatın değerlendirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Serdal Terzi, “Şu anda ülkemizin yaşadığı sıkıntıların özünde yurtdışına bağımlı olmamız yatıyor. Birçok teknolojik ürünleri, yazılımları satın alıyor olmamız bizi olumsuz yönde etkiliyor. Döviz kurundaki artışlar, dış baskılar özünde Türkiye'nin birçok alanda ithalata dayalı olmasından kaynaklanıyor. SDÜ olarak bu durumun daha önce de farkındaydık. Ama 2018 yılı başlarında bir hamle gerçekleştirebildik” dedi. 
 
 “SDÜ, 'TÜBİTAK Öğrenci Projeleri'nde hep Türkiye 1'incisi oldu” 
 Terzi, “TÜBİTAK Öğrenci Projeleri başladığı günden bu yana SDÜ en yüksek başarıyı kaydediyor.  SDÜ öğrenci projelerinde her dönem en yüksek desteği alarak Türkiye 1'incisi olmakta. Fakat bir eksikliğimiz vardı. Bu öğrencileri mezuniyet sonrasında SDÜ’de tutamıyorduk. Bunlar mezuniyet sonrası kendi kentlerine dönüyorlardı. Belki bir kısmı kamuda çalışmaya başlıyorlardı. Ama hayallerini gerçekleştiremiyorlardı. Biz bu yıl ‘Ön Kuluçka Merkezi’ ve ‘Kuluçka Merkezi’ni kurarak girişimcilik ekosistemini SDÜ'de hayata geçirmek, var olanı da geliştirmek hedefi ile çalışmaya başladık. Tüm bu bilgiler ışığında SDÜ’de 3 ayrı proje yaptık. 
  İlki Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile yaptığımız ‘Ön Kuluçka Merkezi ve Kuluçka Merkezi Oluşturma Projesi’ idi. İmzalar tamamlandı ve proje başladı.  Ön Kuluçka Merkezi'ni Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (YETEM) oluşturduk. Faaliyete geçirdik. Kuluçka Merkezi’ni de Göller Bölgesi Teknokenti’nde faaliyete geçireceğiz. Bununla ilgili inşaat çalışmaları da çok yakın bir süre zarfında başlayacak. 
  Özellikle Ön Kuluçka Merkezi'ne aldığımız öğrencileri desteklemek gayesiyle SDÜ iç dinamikleri içerisinde önemli bir proje daha yaptık. Öğrencilerimizin prototip geliştirmesi veya araştırma yapmalarına dönük yurtdışı seyahatleri için SDÜ bir 'Girişimcilik Fonu' oluşturdu.” 
 
  SDÜ, 17 Ekim’e kadar başvuruları almaya devam edecek 
  SDÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Fatih Çalaklı ise “TÜBİTAK- 1512 Sermaye Desteği Programı ile ilgili yeni bir çağrı açıldı. SDÜ olarak 40 başvuru almıştık. Ancak müracaat süreci uzatıldı. Daha fazla kişinin başvuruda bulunabilmesi için bir fırsat daha verildi. SDÜ olarak 17 Ekim 2018 tarihine kadar başvuruları almaya devam edeceğiz. Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar, yüksek lisans, doktora öğrencileri başvuruda bulunma hakkına sahipler. Lisans, yüksek lisans ve doktoradan mezuniyet dereceleri 10 yılı aşmamış kişiler de BİGG’e başvuruda bulunabiliyor” dedi. 
 
AW501386_01


İHA
                                         
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA MASA TENİSİ TURNUVASI BAŞLIYOR
Vali Günaydın’dan muhtarlara ‘Açık kapı’ talimatı
Devletten gençlere 75 TL cep harçlığı
Isparta’da gaspçı katil dehşeti
Isparta Merkezde Elektrikler kesilecek
SGK'dan binlerce vatandaşa müjde
2.5 milyon memurun hayatı değişiyor
Isparta'da fiyat denetimi
Isparta İtfaiyesinden tatbikatlı ziyaret
Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!
Isparta'da Elektrik Kesintisi Uyarısı
Yabancıya ehliyet sınavında dil kolaylığı
Eğirdir'li Yelkenciler Tekirdağ'a gidiyor
Kasada zam oyunu! Tek tek kontrol edin
Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! 28 Ekim'e dikkat
Nail Bayram ‘resmen’ MHP Isparta İl Başkanı oldu
Isparta’da otomobil motosikletle çarpıştı : 2 yaralı
Bakan açıkladı! Yüzde 15 indirim yapılacak
Isparta'da bu yıl 630 bin ton elma rekoltesi beklentisi
Isparta’da süslü kadınlar bisiklet turu dikkat çekti
Otomobilde ÖTV müjdesi! Resmen başladı
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İşte yeni BES planı
Memura 3 zam
Isparta'nın eşarp şal ve yazma merkezi Sare
IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 2018
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıISPARTA EŞARPısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da öğrenciler nüfus müdürlüklerine akın ettiIsparta'da öğrenciler nüfus müdürlüklerine akın etti22 Eylül 2018
IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 2018IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 201823 Eylül 2018
Bakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildiBakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildi20 Eylül 2018
Isparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldıIsparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldı21 Eylül 2018
“İŞ’TE ANNE PROJESİ”“İŞ’TE ANNE PROJESİ”20 Eylül 2018
Son dakika! Isparta'da Trafik Kazası...Son dakika! Isparta'da Trafik Kazası...22 Eylül 2018
Memura 3 zamMemura 3 zam24 Eylül 2018
Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!20 Eylül 2018
Isparta'da Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti Isparta'da Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti 20 Eylül 2018
Isparta’da gaspçı katil dehşeti Isparta’da gaspçı katil dehşeti 26 Eylül 2018
Isparta'da fiyat denetimi Isparta'da fiyat denetimi 25 Eylül 2018
Isparta'da domates üreticisinin fiyat tepkisi Isparta'da domates üreticisinin fiyat tepkisi 23 Eylül 2018
Emniyet uyardı! Bu maili sakın tıklamayınEmniyet uyardı! Bu maili sakın tıklamayın21 Eylül 2018
Kendisine böbreği bağışlanan kişiye büyük vefa örneğiKendisine böbreği bağışlanan kişiye büyük vefa örneği22 Eylül 2018
Isparta Eski devlet hastanesi binası saniyeler içinde tamamen yıkıldıIsparta Eski devlet hastanesi binası saniyeler içinde tamamen yıkıldı20 Eylül 2018
Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!25 Eylül 2018
SGK'dan binlerce vatandaşa müjdeSGK'dan binlerce vatandaşa müjde26 Eylül 2018
Isparta’da ruhsatsız silah operasyonu Isparta’da ruhsatsız silah operasyonu 20 Eylül 2018
Isparta'da onlarca taze balık türü tezgahlara dolduIsparta'da onlarca taze balık türü tezgahlara doldu22 Eylül 2018
Kasada zam oyunu! Tek tek kontrol edinKasada zam oyunu! Tek tek kontrol edin25 Eylül 2018