- Rize’de yüksekten düşme sonucu beyin kanaması geçiren hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucu bağışlanan karaciğeri Isparta’da yaklaşık 6 ay ömür biçilen siroz hastasına umut oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla getirilen organ, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 10 saatlik operasyonla ‘acil liste’de bekleyen siroz hastasına nakledildi.Rize’de yaklaşık bir hafta önce beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucu organları bağışlanan 42 yaşındaki kadın, Isparta’da nakil bekleyen siroz hastasına umut oldu. Erzurum bölge ekibi tarafından organları alınacak olan kadın için Isparta SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinden de bir ekip görevlendirildi.Kendilerine haber verildikten sonra harekete geçen SDÜ Organ Nakil Merkezi ekipleri, yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonucu bağışlanan karaciğeri, TSK’ya ait uçakla Isparta’daki hastaneye getirdi.Isparta’da yaklaşık 3-4 yıldan bu yana siroz rahatsı olan ve 6 ay önce de organ nakli için listeye alınan 57 yaşındaki Kamil Parlak, 10 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu.Eşinin 17 senedir çeşitli rahatsızlıklarla mücadele ettiğini ve yapılan nakille sağlığına kavuştuğunu kaydeden Fatma Parlak, "Eşimin karaciğeri rahatsızdı, çok şükür burada çaresine bakıldı. 17 yıldır süre gelen diyabet (şeker hastalığı) karaciğerde yağlanmaya neden oldu. 5 yıldır bununla mücadele veriyorduk. Eşimin durumu sürekli kötüye gidiyordu. Eşim artık son zamanlarındaydı, doktorlar, ‘5-6 ay ömrü kaldı’ dediler. Rize’den bir verici olduğu söylendi ve sonra nakil sırası bize çıktı, emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.Parlak, organ bağışı yapan aileyle ileride bağlantı kurup, kendilerine teşekkür etmek istediklerini de sözlerine ekledi.Organ bağışı konusunda tavsiyelerde bulunan Fatma Parlak şöyle konuştu:"Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bir hayat kurtarsınlar. Organ bağışı ile sadece eşimin değil, benim ve çocuklarımın da huzurunu sağladılar. Allah, herkese yardımcı olsun. Lütfen, herkes organ bağışı yapsın. Sağlıklı ve verebilecek olanların organları toprak olup, boşa gitmesin. Ben sağlıklı olsaydım, ben de organlarımı bağışlamayı düşünürdüm. Ben sağlıklı değilim ama inşallah çocuklarıma organ bağışını tavsiye edeceğim. Allah herkesin yardımcısı olsun, her şey için teşekkür ederim."17 yıldır çeşitli rahatsızlıklarla mücadele eden ve yapılan karaciğer naklinden sonra sağlığına kavuşan Kamil Parlak ise organ bağışı yapanlara ve operasyonu gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti. Parlak gazetecilere yaptığı açıklamada, en kısa sürede iyileşip, kendisine organ bağışlayan aileye ziyarette bulunacağını iletti.Kendisine nakil için Rize’deki beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan karaciğerin Isparta’ya ulaştırılması konusunda destek olan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teşekkür eden Parlak, "Allah bin kere razı olsun. Herkesin organ naklinde bulunmasını istiyorum. Organlar, toprağa karışıp gitmesin. Verilsin ki, hayatlar kurtulsun. Bizim, organ nakli yapılıp, hayata geri dönmemiz önemli değil, nakile ihtiyaç duyan diğer insanların vatana-millete hayırlı bir şekilde geri dönmesi önemli, daha iyi olur" şeklinde konuştu.Karaciğer naklini gerçekleştiren SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. M. Zafer Sabuncuoğlu, "Hastamız, yaklaşık 3-4 yıldır karaciğer yetmezliği tanısı ile takibimizdeydi. 6 ay önce organ nakli için bizim listemize alındı. O zamandan beri, destek tedavisi hastanemizin Dahiliye Servisi’nde yürütülmekteydi. Rize’den vefat sonrası bağış ile beraber, Erzurum bölgedeki nakil ekibinin bize gönderdiği karaciğeri yaklaşık 6 gün önce hastamıza taktık. O zamandan beri hastamızın genel durumu gayet güzel. Hasta artık kendini daha iyi hissediyor. Hastamız ve biz de memnunuz, yakın zamanda hastamızı taburcu etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Organ bağışı konusunda bir çağrıda bulunan Sabuncuoğlu, "Her zaman söylediğimiz gibi, ülkemizde organ nakli bekleyen hastalarımız çok fazla. Ülkemizde maalesef, vefat sonrası bağışlar çok az olduğu için canlı vericilere yükleniyoruz ama bizim için önemli olan bu hastamızda olduğu gibi vefat sonrası bağışların artması. Her organ bağışının bir hayat olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.İHA