TSE Gözetim Tetkiki Başarıyla Tamamlandı

TS EN ISO 9001 belgesini 11 Ocak 2011 yılında almaya hak kazanan Isparta Ticaret Borsası, üyelerine sağladığı hizmet kalitesini yükseltmeye devam ediyor.TSE Bölge Müdürlüğünden gelen Baş Tetkik Görevlisi Ahmet Eryurt ve Isparta TSE Temsilcisi Mustafa Bilkay katılımıyla gerçekleştirilen denetimde, Borsamızı Genel Sekreterimiz Ali Koyak, Akreditasyon sorumlumuz Veli Karaçay ve Kalite Yönetim Sistemleri Sorumlumuz Nurgül Barlas temsil etti.Üyelerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla almış olduğumuz TS EN ISO 9001:2015 belgesinin devamlılığı için dün yapılmış ve belgenin sürdürülebilirliğine karar verilmiştir.Isparta Ticaret Borsası olarak, üyelerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla ulaşılan başarının, Borsamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ederiz.(10.09.2019)