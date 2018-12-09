Travel Turkey İzmir'de Batı Akdeniz tanıtılıyor



Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) koordinasyonunda Isparta ve Burdur'un tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yeni turizm destinasyonu gül ve lavanta potansiyeli, 12. kez açılan Travel Turkey İzmir Turizm Fuar'ında tanıtılıyor. Sektör temsilcileri Isparta ve Burdur'un stantlarında yeni turizm destinasyonu gül ve lavanta değerleri ile Salda ve Eğirdir gölleri, Salda ve Davraz Kayak Merkezleri gibi doğa, Sagalassos, Kibyra, Psidia gibi tarihi turizm değerlerinin tanıtımını yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla 3 gün sürecek Fuar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı tören ile açıldı.

