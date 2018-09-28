Trafik polisi, halk otobüsü şoförlerine eğitim verecek

Trafik polisi, halk otobüsü şoförlerine eğitim verecek
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları

  - Trafik polisi, halk otobüsü şoförlerine eğitim verecek   
 
 - Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan, Sınırlı Sorumlu (S.S.) 18 No’lu Özel Halk Otobüsleri Koopretifi’ni ziyaret etti.   
  Ziyarette, Isparta Özel Halk Otobüsleri Koopretifi Başkanı Faruk Daşdöner ve yönetimi ile görüşen Trafik Denetleme Şube Müdürü Özkan, güvenli ulaşım ve trafik güvenliği konularında ortak planlama yaptı. 
  Daşdöner: “Eğitimlerde trafik, sürücü ve yolcu güvenliği ele alınacak” 
  Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Daşdöner sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürümüz Durmuş Ali Özkan Beyefendi kooperatifimizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Güvenli bir ulaşım için Şoförlerimizin trafik eğitimi ile alakalı planlama yapıldı. Yapılacak olan bu eğitimlerde trafik, sürücü ve yolcu güvenliği ele alınacak” dedi. 
  Öte yandan, eğitimlerin önümüzdeki hafta başlayacağı öğrenildi. 
 
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İHA
                                         
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