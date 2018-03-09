Torba yasaya girdi! Bunu yapana düşük faizli kredi

Meclis’te görüşmeleri süren ve önümüzdeki günlerde yasalaşacak olan Torba Yasa Tasarısı’nda, konut hesabı ile ilgili çok önemli düzenlemeler yer alıyor. Yeni sisteme geçilecek düzenleme ile vatandaşa büyük destek gelecek.

2016 yılında başlayan ve vatandaşları konut sahibi yapmak için destek sunmayı planlayan 'Konut Hesabı' projesi istenileni vermedi. Konut sahibi olmak isteyenlerin açtığı hesaba destek biriktirilen paranın yüzde 20'si kadar kaktı sağlıyordu. Bu zamana kadar bu hesaptan sadece 12 bin kişi açtı.

KONUT HESABI HAZİNE’YE GEÇİYOR



Hem vatandaşın hem de hükümetin beklentilerini karşılamayan bu sistem Torba Yasa ile değişiyor. Torba yasada yer alan düzenlemeye göre, yüzde 20 olan destek yüzde 25'e çıkartılacak. Ayrıca konut hesabı açan ve sonrası konut alanlardan tapu harcında indirim yapılacak. Torba Tasarı yasalaştığında konut hesabı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan çıkıp, Hazine Müsteşarlığı’nın yönetimine geçecek.

KONUT HESAP VE KONUT KREDİSİ İLİŞKİLENDİRİLECEK

Kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurt içinde ilk ve tek konut satın alanlarına destek olunmasını amaçlayan Konut Hesabı sisteminde de düzenleme yapılacak. Bu kapsamda, sistemin daha etkin hale getirilmesi için yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılacak.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANI SUNULACAK



Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında 20 bin lirayı geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılabilecek ve azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Yeni sistem ile konut hesabı ve krediler ilişkilendirilecek, gerekli şartları sağlayan konut hesabı açtırmış olanlar vatandaşlara düşük faizli kredi kullanabilme imkanı getirilecek.