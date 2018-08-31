TL'ye teşvik! Vergi oranı sıfırlandı

1 yıldan uzun vadeli TL mevduatlarında vergi sıfırlandı, 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı ise yüzde 5'e çekildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla vadeli mevduat hesabı sahiplerini ilgilendiren bir kararname Resmi Gazete'de yayımladı.



TL hesabında vergi sıfırlandı, döviz hesabında artırıldı



Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk lirasıyla tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bankalardaki Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli TL mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı. 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı ise yüzde 5'e çekildi.



Döviz mevduatından alınan vergi oranlarında artışa gidildi. Yeni vergi oranları, 31 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.



Döviz mevduatından alınan vergi oranlarında artışa gidildi. 6 aya kadar vadeli hesaplarda kesinti oranı yüzde 20'ye çekildi.