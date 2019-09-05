Ticaret Bakanlığından kırtasiye denetimi

Okulların açılmasına günler kala saha denetimlerine hız veren Ticaret Bakanlığı, kırtasiye denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığından kırtasiye denetimi
ISPARTA
G.Tarihi: 05.09.2019 17:15
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, güvensiz ürüne sıfır tolerans prensibiyle denetimler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Velilere alışveriş yaparken satıcısı ve üreticisi belli olan ürünleri satın almalarını öneriyorum." dedi.

Ticaret Bakanlığı, okulların açılmasına günler kala saha denetimlerine hız verdi. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Erdal koordinasyonunda ekipler Yenimahalle'de kırtasiye denetimi yaptı.

Erdal, burada yaptığı açıklamada, geçen yıl 115 bin, bu yıl da bugüne kadar 155 bin ürünü denetlediklerini ifade ederek, "Güvensiz ürüne sıfır tolerans prensibiyle denetimlerimizi yapıyoruz. Gerçekten güvensizlik oranı yüzde 1 dahi olsa bizim için yeterli değil. Güvensizlik oranını sıfıra düşürünceye kadar bu çabamız devam edecek." diye konuştu.

Denetim aşamasında 3 noktaya dikkat ettiklerini vurgulayan Erdal, şöyle konuştu:

"Birinci aşamada üretici ve ithalatçı firmaları uzmanlarımız bilgilendiriyor. İkinci aşama ise denetleme aşaması. Denetleme aşamasında bakanlığımızın oluşturduğu veri tabanında risk analizine göre bu yıl 30 ilde yoğunlaştık. 81 ilde de denetimler devam ediyor ama bu 30 il bizim için çok önemli. Bunlar üretici ve ithalatçı firmaların olduğu iller. Denetmen arkadaşlarımız bu illerde riskli gördüğü ürünleri laboratuvarlarımıza gönderiyorlar. Laboratuvarlarımızda bu ürünler 66 kimyasal testten geçtikten sonra ürünün güvenli ya da güvensiz olduğu tespit ediliyor. Eğer ürünün güvensiz olduğu anlaşılırsa ürün piyasadan toplanıyor ve aynı zamanda 27 bin lira ile 354 bin lira arasında idari para cezası uygulanıyor."

Erdal, tüketicilerin "guvensizurun.gov.tr" internet adresine girerek söz konusu ürünleri görebileceğini ifade ederek, bu site üzerinden güvensizliği tespit edilen ürünlere ait firma adlarının, güvensizlik nedenlerinin ve alınan önlemlerin öğrenilebileceğini söyledi.

Üçüncü olarak velileri bilgilendirdiklerine işaret eden Erdal, bu süreçte tüm medya araçlarını kullandıklarını dile getirdi.

"CE işaretine dikkat edilmeli"

Erdal, velilere satıcısı ve üreticisi belli ürünleri almaları ve aldıktan sonra bir sorun yaşadıklarında muhatap bulacakları yerlerden alışveriş yapmaları önerisinde bulundu.

Tüketicilerin alışveriş yaparken ürünün üzerinde "CE" işaretinin bulunmasına dikkat etmeleri gerektiğine dikkati çeken Erdal, şunları kaydetti:

"Özellikle velilere, sırt ve beslenme çantalarında üreticisi belli ve üzerinde 'CE' işareti olan ürünleri tercih etmelerini öneriyorum. Çünkü çocukların yiyecekleri bu ürünlere saklanıyor ve bunlara temas ediyor. Bu temas sonrasında güvensiz ürünlerdeki kanserojenlerin çocuklara geçmesi söz konusu olabilir. Suluklarda benzen ve türevi içermeyen ürünlerin tercih edilmesi önemli."

Erdal, oyun hamurlarında "CE" işaretinin bulunması ve 3 yaşından küçüklere bu hamurların verilmemesi gerektiğini söyledi.

Solvent içermeyen su bazlı yapıştırıcıları önerdiklerini belirten Erdal, ürünlerde organik uçucuların olmamasının önem taşıdığını da bildirdi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyareti
Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı
Isparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'da
Isparta'da Süpürge Dünyası Açıldı
Isparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar burada
Isparta'da 1 günlük su kesintisi
'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih oluyor!
Uluborlu Türk Musiki Korusundan Muhteşem Konser
PARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DE
Isparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı
Isparta'da Şeftali Hasat Bayramı
Isparta'da belediyeden çok önemli duyuru!
Isparta’da 100 Bekçi Göreve Başladı
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Isparta’yı Keşfe Çıktı
Rosemix saf, doğal şifalı lavanta ürünleri
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti
Isparta'da trafik kazası: 2 ölü
Isparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini Üretecek
Isparta'da havadan trafik denetimi
Vali Seymenoğlu Sağır Köyünde Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da trafik kazası: 2 ölüIsparta'da trafik kazası: 2 ölü01 Eylül 2019
Burdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralıBurdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı31 Ağustos 2019
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''01 Eylül 2019
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kestiEğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti01 Eylül 2019
Isparta'da şüpheli ölümIsparta'da şüpheli ölüm30 Ağustos 2019
Isparta'da Süpürge Dünyası AçıldıIsparta'da Süpürge Dünyası Açıldı04 Eylül 2019
Isparta'da havadan trafik denetimiIsparta'da havadan trafik denetimi31 Ağustos 2019
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleniIsparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni01 Eylül 2019
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralıIsparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı04 Eylül 2019
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildiIsparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi02 Eylül 2019
Araç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası varAraç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası var31 Ağustos 2019
Isparta'da 1 günlük su kesintisiIsparta'da 1 günlük su kesintisi04 Eylül 2019
Isparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya BaşlandıIsparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı03 Eylül 2019
Isparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'daIsparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'da04 Eylül 2019
Isparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini ÜretecekIsparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini Üretecek01 Eylül 2019
Doğal gaza yüzde 15 zam geldiDoğal gaza yüzde 15 zam geldi31 Ağustos 2019
Emine Erdoğan, Salda Gölü'ndeEmine Erdoğan, Salda Gölü'nde02 Eylül 2019
Isparta'da Büyük Zafer'in 97. yıl dönümüIsparta'da Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü30 Ağustos 2019
PARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DEPARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DE03 Eylül 2019
​Isparta'da 152 çocuk için Sünnet Şöleni öncesi kına gecesi​Isparta'da 152 çocuk için Sünnet Şöleni öncesi kına gecesi30 Ağustos 2019