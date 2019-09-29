Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak ITSO’da Ispartalı işadamları ile buluştu. (29.09.2019)

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Isparta Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaretinde Isparta Ekonomi Kampüsü binası içerisinde hizmet veren Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Temsilciliği (İŞKUR), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Temsilciği ve tüm binayı gezdi.Ispartalı işadamlarıyla da bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantıda Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan ve ITSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda işadamı hazır bulundu.ITSO Başkanı Tutar, “Isparta’mız Elması, kayısısı, kirazı, gülü, lavantası ve diğer tarımsal üretimi ile Türkiye tarım ticaretinin en önemli şehirlerinden birisi olan Isparta’mıza hoş geldiniz. Türkiye’nin köklü sanayi ve ticari geleneğine sahip Isparta’da, 150 yıldan fazla tarihi geçmişi olan Isparta Ticaret ve Sanayi Odamızda sizleri ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.İçinde bulunduğunuz bu bina, şu an Isparta Belediye Başkanımız olan Sayın Şükrü Başdeğirmen’in oda başkanlığı döneminde ilimiz ekonomisine, ticaretine ve sanayisine kazandırılmıştır.Isparta’mızda ekonomik büyüme anlamında, ticaret ve ihracat anlamında çok güzel gelişmeler yaşanmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ay açıklanan rakamlar bir yıl öncesine göre daha da artmakta, ihracatta istikrarlı bir artış süreci yaşanmaktadır. Geçen yıl 280 milyon Dolara ulaşan ihracatımızın bu yılsonu itibariyle 300 milyon dolara ulaşmasını ümit ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yaşında 2023’de ihracatımızı 500 milyon dolara ulaştırma gayretindeyiz. Çalışmalarımızı ve projelerimizi bu hedefe yönelik yürütüyor ve geliştiriyoruz. Sayın Valimizin, Belediye Başkanımızın ve Milletvekillerimizin de desteğiyle Isparta’yı ticarette ve sanayide çok iyi günlerin beklediğinden eminiz. Yeter ki ülkemize, milletimize ve kendimize güvenelim.” dedi.Isparta Vali Ömer Seymenoğlu ise toplantıda, “istihdam seferberliği adı altında bir seferberlik başlatıldı. İstihdam konusunda bu yılbaşında belirlenen hedefi yakaladıklarını ancak bakanlık hedefi biraz daha yükselttiği için şu anda o istihdam sayılarının gerisindeyiz ama yıl sonuna kadar o rakamları yakalamış olacağız dedi. Toplantının amacının ihracatta sektörel bazda yaşanan sıkıntıları çözüme ulaştırmak olduğunu söyledi.”ITSO Meclis Başkanı Şahlan, Isparta’dan ihracat yapan Sektör ve firma temsilcileri, İhracatta yaşadıkları sıkıntılıları dile getirerek istek ve taleplerini Ticaret Bakan Yardımcısına Sezai Uçarmak ile paylaşarak destek istiler.Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Öncelikle Isparta ilimizin ihracat rakamlarının artması için Isparta’da üretilen bütün ürünlerin kayıtlarının Isparta ilimizden çıkmalıdır dedi. Konuşmasının ardından ihracat yapan İşadamlarının sorunlarını teker teker dinleyerek çözüm noktasında çalışmalar yapılacağını ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Hep beraber ekonomik olarak ülkemizin gelişimine katkı sağlayacağız. dedi.Toplantının sonunda ITSO Başkanı Tutar, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai UÇARMAK’a gül, lavanta ve ısparta ürünlerini hediye etti.