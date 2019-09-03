'Tıbbi çamur'la ağrısız yaşama kavuşuyorlar

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan çamur tedavisi yardımıyla hastalar, kireçlenme, eklem rahatsızlığı, fıtık ve romatizma gibi hastalıklardan kaynaklı ağrılarından kurtuluyor.

'Tıbbi çamur'la ağrısız yaşama kavuşuyorlar
ISPARTA
G.Tarihi: 03.09.2019 15:26
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Isparta Düğün Salonları

 

BURSA - Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan tıbbi çamur tedavisi (peloidoterapi), bel ve boyun ağrısı, romatizma ve kireçlenme gibi rahatsızlıklardan şikayetçi hastalara şifa oluyor.

Hastanede, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre hazırlanarak yaklaşık 47 santigrat dereceye kadar ısıtılan bakterilerden arındırılmış "peloid" adlı tıbbi çamur, kas-iskelet sistemi hastalıklarında, boyun fıtığı, bel fıtığı, kireçlenme rahatsızlığı bulunanlarda ve kas ağrısı çeken hastalarda uygulanıyor.

Polikliniklerde hastalığının tanısı konulduktan sonra 10 ila 30 seans boyunca rahatsızlık duyulan bölgeye çamurun uygulandığı hastalar, 30 dakika istirahat ettikten sonra bölgeyi temizleyerek hastaneden ayrılıyor.

Afyonkarahisar'dan, Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nden ve Eskişehir'den getirilerek hazırlanan çamurdaki minerallerden ve analjezik (ağrı kesici) etkiden faydalanan hastalar, seansların ardından günlük yaşamlarına dönebiliyor.

"Hastalar evlerine rahat şekilde dönüyor"

Hastanenin Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Kliniğinde görevli Uzman Dr. Rıza Eröksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çamurla tedavinin tamamen doğal yöntemlerden biri olduğunu söyledi.

Tedaviyi özellikle kas iskelet sistemi hastalık gruplarında, boyun ve bel fıtığı olanlarda, kas ağrısı çken, kireçlenmesi olan hastalarda rahatlıkla uygulayabildiklerini aktaran Eröksüz, şöyle konuştu:

"Bu hasta gruplarına böyle doğal bir fizik tedavi yöntemi sunmak hastalarımız açısından da son derece iyi bir sonuç veriyor. Şikayeti olan hastalar öncelikle polikliniklerimize başvuruyor. Burada en önemli kısım hastanın şikayetinin tam olarak ne olduğu ve tanısının konulması. Daha sonra hastanın bu çamurla tedavi yöntemine uygun olup olmadığı değerlendiriliyor. Hastaya bir tedavi kartı oluşturuyoruz ve buraya tanılarını, bulgularını ve kaç seans çamur tedavisi uygulanacağını yazarak tedavi ünitemize yönlendiriyoruz. Hastalarımız tedavi ünitesine geldiğinde 10 ila 30 seans boyunca tedavilerini günübirlik alıp, evlerine rahat bir şekilde dönüyor."

"Türkiye bu konuda çok zengin"

Eröksüz, tedavide kullanılan çamurun doğada bulunan bir toprak çeşidinden elde edildiğinin altını çizdi

"Peloid" olarak isimlendirilen tıbbi çamurun doğada bulunduğunu anlatan Eröksüz, şunları kaydetti:

"Bunlar doğada hazır bulunabiliyor ya da öğütülmüş bir şekilde bulunup, mineralli ya da normal suyla karıştırıp hazırlanabiliyor. Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlerle bir şartnamede usulleriyle hazırlanıyor. Bu doğada gördüğümüz herhangi bir balçık değil, bakterilerden arındırılmış, belli şartlara uygun ve hastaya özel olarak hazırlanıp uygulamadan sonra da imha edilen bir tedavi yöntemi. Bunların Türkiye'de farklı illerde üretimi yapılıyor. Afyonkarahisar'da, Muğla Dalyan'da ve Eskişehir'de üretilen çamurlarımız var. Türkiye bu konuda çok zengin, çok büyük bir kaynağımız var. Çamurun bulunduğu bölgeye göre içindeki mineraller de değişiyor."

"Eski ağrılarım kalmadı"

Tıbbi çamur tedavisi gören hastalardan Rahmi Kaçan da dizlerini bükemediği için kliniğe başvurduğunu ve hazırlanan tedavi programı çerçevesinde 13'üncü seansın uygulandığını dile getirdi.

Tıbbi çamurun dizlerine iyi geldiğini belirten Kaçan, "Burada şifa buldum. Allah razı olsun, burada çalışan arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Rahatlama yaşadım, o eski ağrılarım kalmadı." diye konuştu.

Hasta Emine Öner ise dizlerindeki kireçlenme nedeniyle hastaneye geldiğini ve çamur tedavisine uygun görüldüğünü anlattı.

Daha önce de klinikte tedavi gördüğünü ve rahatsızlığına iyi geldiğini aktaran Öner, tedavi için 14'üncü seansına geldiğini ve ağrılarının büyük ölçüde azaldığını kaydetti.

 

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