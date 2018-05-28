', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

THY'den o mezunlara müjde! İşte ücreti

THY'den o mezunlara müjde! İşte ücreti
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
THY'den o mezunlara müjde! İşte ücreti
Türk Hava Yolları, artan pilot ihtiyacı nedeniyle pilot yetiştirme şartlarını esnetmeye devam ediyor. THY lisans mezunu dışında kapılarını önlisans mezunlarına da açtı. Son yayınladığı ilanla artık önlisans mezunlarına da pilot olmak için Havacılık Akademisi'ne buşvurma hakkı tanındı


THY, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına paralel olarak filosundaki uçak sayısının artacak olmasıyla şiddetle yeni pilota ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle kendi pilotunu yetiştirmeye hız veren THY,Havacılık Akademisi'ne giriş şartlarını da esnetmeye devam ediyor. Artık önlisans mezunları da pilot olmak için THY Havacılık Akademesi'ne başvurabilecek. Daha önce sadece 4 yıllık sayısal mezunların başvuruları kabul edilirken daha çok başvuru olması adına sözel ve açıköğretim mezunlarına da hak tanınmıştı.

KABUL EDİLENLER YETİŞTİRME ÜCRETİ OLARAK 140 BİN EURO ÖDEYECEK

Adayların, ilana THY'nin web sitesi üzerinden başvurmaları gerekiyor. İlan 3 Eylül 2018 tarihi saat 15.00'a kadar yayında kalacak. Başvurusu kabul edilen adaylar yetiştirme ücreti olarak 140 bin Euro'yu 10 yıl boyunca maaşlarından kesilerek ödeyecek. Her yıl THY 500 yeni pilota ihtiyaç duyuyor.

THY'nin yayınladığı yetiştirilmek üzere pilot aday adayı ilanındaki şartlardan bazıları ise T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,en az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak, 01.01.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak,
Boy uzunluğunun 157 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak, Yabancı Dil (İngilizce) Şartı başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek, TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18), IELTS : 6 (speaking : min.6)

554 PİLOT YETİŞTİRDİ

Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi Kuruluşundan bugüne kadar 554 pilot adayı yetiştirilip mezun etti. Akademi'de adaylar yaklaşık 16 aylık, 200 saatin üzerindeki pilot lisans eğitimden sonra görev alacakları uçak tipine göre 1,5-2 ay daha eğitim görüyor.Toplam 18 aylık eğitim sürecini tamamlayan pilot aday adayları, filoda first officer yani ikinci pilot olarak uçuşlarına başlıyorlar.

KAYNAK
HABERTÜRK
Yazdır
ISPARTA HABERISPARTA MOBİLİYA MAĞAZALARI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da sulama birlikleri DSİ bünyesine geçti
THY'den o mezunlara müjde! İşte ücreti
Isparta'da 500 aileye giyim desteği
Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün
ISPARTA'DA SAĞLIKLI TAYFA RAFADAN TAYFA MÜZİKAL GÖSTERİM ETKİNLİKLERİ
Isparta’da at dehşeti
SGK'dan toplu para! Başvuran alıyor
Emekliye erken maaş müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 2018
Başbakan Yıldırım Isparta Belediyesinde mehteran ve güllerle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta'da sert tepki!
Başbakan'dan Isparta'da yerli otomobil cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıraklarla mıraklarla bu iş olmaz, bu iş yürek işi yürek"
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi
Başbakan Yıldırım Isparta'dan seslendi
Isparta Davrazspor artık bir markadır
Isparta’da ‘Huzurlu Sokaklar Türkiye’ uygulaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!
Bakandan ihracatçılara müjde!
Bahçeli, MHP'nin seçim beyannamesini açıkladı
Bakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacak
Erdoğan'dan döviz saldırıları sonrası kritik çağrı
ISPARTA'DA YERE SİYAH ALTIN SERİYORUZ
3 kritik hamle! Ekonomi böyle şahlanacak
Yerele de başkanlık sistemi geliyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Erdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TLErdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TL25 Mayıs 2018
Emekli olamayana SGK'dan iade!Emekli olamayana SGK'dan iade!22 Mayıs 2018
Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!23 Mayıs 2018
Müjde verildi! Maaşlar artacakMüjde verildi! Maaşlar artacak25 Mayıs 2018
Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi 23 Mayıs 2018
SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı 23 Mayıs 2018
Bakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacakBakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacak26 Mayıs 2018
Resmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklarResmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklar22 Mayıs 2018
Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!25 Mayıs 2018
Bunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaşBunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaş25 Mayıs 2018
GÜNEYKENT SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU!GÜNEYKENT SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU!23 Mayıs 2018
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldiBayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldi25 Mayıs 2018
Milyonların beklediği müjde! Seçimlerden önce başlıyorMilyonların beklediği müjde! Seçimlerden önce başlıyor23 Mayıs 2018
Bunu yapan yandı! Para iadesi yokBunu yapan yandı! Para iadesi yok26 Mayıs 2018
Müjde verildi! Emekli maaşına en az 433 TL zamMüjde verildi! Emekli maaşına en az 433 TL zam26 Mayıs 2018
​BU İFTAR SOFRASI ISPARTA’MIZA HAYIR, UĞUR, BEREKET VE GÜZELLİKLER GETİRSİN​BU İFTAR SOFRASI ISPARTA’MIZA HAYIR, UĞUR, BEREKET VE GÜZELLİKLER GETİRSİN25 Mayıs 2018
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi27 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 2018Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 201827 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!26 Mayıs 2018
Hükümetten peş peşe dolar açıklamasıHükümetten peş peşe dolar açıklaması23 Mayıs 2018