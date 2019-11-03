Hayalet Kırılmaz Cam (Yeni Ürün) Telalem reyonların'da.... (Telefonunuzun ekranındaki yazılar görüntüler numaralar sağdan -soldan bakıldığında görünmez,ekranı gizler ve kırılmazdır.)
TELEFON AKSESUAR VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER TELALEM'DE!
Isparta'da her marka telefon için kılıf,aksesuar,batarya,kulaklık ve elektronik ürünleri buluşturan Telalem,kullanıcalara bir çok seçenek sunuyor.
Isparta Haber Muhabiri Özkanlar Kavşağında bulunan mağazadaki reyonları sizler için görüntüledi.
İnternet ,müzik,oyun ve doğa tutkunları için Telefon Alemi Telalem’in elektronik ürün yelpazesinde ise yine yüzlerce ürün seçeneği yer alıyor;
- Hayalet Kırılmaz Cam (Yeni Ürün)
- Kablosuz Görüntü ve Ses Aktarıcı
- GPS'li Akıllı Saatler
- Action Kamera
- Kablolu ve Kablosuz Kulaklık (Wireless)
- Ses Bombası, MP3 Player,Radyo, Bluetooth hoparlör
- Karaoke Mikrofonları (Bu üründe kampanya var!)
- Joystick (Oyun kolu), Game Mouse, Game Klavye
- Flash Disk ve Hafıza Kartları
- Masa Tipi Aydınlatma Lambası
- Cep Telefonu Ekran Büyütücü
- USB Masaüstü Vantilatör
- Kırılmaz ekran camları
Adres: Pirimehmet mahallesi 1710 sokak No: 1/3 ISPARTA
Telefon: 0532 515 14 23
ÖZEL BASKI
Cep telefon kılıflarına özel baskı başladı. Telealem'de istediğiniz resim, bir animasyon kahramanı, sanatçıların resmi. film artisti veya sevdiğiniz isim yada sözler telefon kılıflarına basılıyor.