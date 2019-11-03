ELALEM NEREDEN BULUYOR? TELALEM'DEN

Hayalet Kırılmaz Cam

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Yeni Ürün

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Telalem reyonların'da.... (

Telefonunuzun ekranındaki yazılar görüntüler numaralar sağdan -soldan bakıldığında görünmez,ekranı gizler ve kırılmazdır.

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TELEFON AKSESUAR VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER TELALEM'DE!

Hayalet Kırılmaz Cam ( Yeni Ürün )

Kablosuz Görüntü ve Ses Aktarıcı

GPS'li Akıllı Saatler

Action Kamera

Kablolu ve Kablosuz Kulaklık (Wireless)

Ses Bombası, MP3 Player,Radyo, Bluetooth hoparlör

Karaoke Mikrofonları ( Bu üründe kampanya var! )

Joystick (Oyun kolu), Game Mouse, Game Klavye

Flash Disk ve Hafıza Kartları

Masa Tipi Aydınlatma Lambası

Cep Telefonu Ekran Büyütücü

USB Masaüstü Vantilatör

Kırılmaz ekran camları

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ÖZEL BASKI

Isparta'da her marka telefon için kılıf,aksesuar,batarya,kulaklık ve elektronik ürünleri buluşturan Telalem,kullanıcalara bir çok seçenek sunuyor.Isparta Haber Muhabiri Özkanlar Kavşağında bulunan mağazadaki reyonları sizler için görüntüledi.İnternet ,müzik,oyun ve doğa tutkunları için Telefon Alemi Telalem’in elektronik ürün yelpazesinde ise yine yüzlerce ürün seçeneği yer alıyor;Cep telefon kılıflarına özel baskı başladı. Telealem'de istediğiniz resim, bir animasyon kahramanı, sanatçıların resmi. film artisti veya sevdiğiniz isim yada sözler telefon kılıflarına basılıyor.