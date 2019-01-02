ISPARTA BALIKÇI

Tek bir şartla naylon poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla naylon poşete ücret ödenmeyecek
ISPARTA
G.Tarihi: 02.01.2019 11:39
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Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
Türkiye 1 Ocak 2019 itibariyle ücretli poşet uygulamasına geçti. Edirne'de bir market sahibi Rıfat Mitrani, gramajı düşük ürünler için poşetlerin bedelsiz olduğunu belirterek "Gramaj olarak standart var. Gramajı düşük olan poşetler bedelsiz, uygun olanlardan ise 25 kuruş ücret alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde, doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı 'ücretli poşet uygulaması', bugünden itibaren başladı. Edirne'de marketlere alışveriş yapmaya giden kişilerden bazıları satın aldıkları ürünleri, her biri için 25 kuruş ücret ödedikleri poşetlere koydu.


Bazı kişiler ise ücret ödememek için yanlarına getirdikleri poşetleri kullandı.
Doğayı korumak amacıyla başlatılan uygulamayı yerinden bulan Edirneliler, geç kalındığını dile getirdi. Marketten aldığı ürünleri ücret ödeyerek temin ettiği poşetle taşıyan Harun Kalender, şunları söyledi:

"Bugün yaptığım alışverişteki malzemeleri taşımak için 2 lira poşet parası ödedim. Unutmuşum, bilseydim evden poşet getirirdim. Ama yine de çevreyi ve doğayı korumak amacıyla başlatılan uygulamayı geç kalınmış uygulama olarak görüyorum" dedi. Alışverişe bez torbayla gelen Ayşe Demirdal ise uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Ücretli poşet uygulamasını doğru buluyorum. Bu sayede doğa korunmuş olacak. Ben alışveriş yapmaya yanımda poşetimle geldim"

GRAMAJI DÜŞÜK ÜRÜNLER İÇİN BEDELSİZ

Dilaverbey Mahallesi'nde market sahibi Rifat Mitrani, gramajı düşük ürünler için poşetlerin bedelsiz olduğunu belirterek, "Bugün ücretli poşet uygulamasına başladık. Devletin vermiş olduğu bir standart var. Bu standart doğrultusunda 25 kuruş alıyoruz. Fakat gramajı düşük satın alınan ürünlere konulan poşetlerden ücret almıyoruz. Bununla ilgili gramaj olarak standart var. Gramajı düşük olan poşetler bedelsiz, uygun olanlardan ise 25 kuruş ücret alıyoruz" dedi.
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