128 Burslu Öğrencimiz, TED’deki Yeni Hayatlarına Merhaba Dedi!

Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Sınavı kapsamında burs almaya hak kazanarak TED Okullarında eğitimlerine başlayan yeni öğrencilerimiz, 21 Eylül tarihinde Ankara’da “Oryantasyon Programı”nda bir araya geldiler. 40 TED Okulundan 128 yeni öğrencimizin yanı sıra, 40 öğretmenimiz ve 15 Tam Eğitim Burslu üniversite öğrencimizin de katıldığı oryantasyon programı, TED Genel Sekreteri Banu Konuksay’ın Heyet Başkanı olarak katıldığı Anıtkabir resmi töreni ve öğrencilerimizin mozoleye çelenk bırakması ile başladı. TED Üniversitesi’nde öğrencilere yapılan sunum ile devam eden program kapsamında, Tam Eğitim Bursu Sistemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Üniversite eğitimlerine Tam Eğitim Bursu ile devam etmekte olan üniversite öğrencilerimizin kendilerini ve bursluluk serüvenlerini anlattıkları bir oturumun da gerçekleştiği program, tüm öğrencilerle birlikte Takım Olma ve Birlikte Üretme Etkinliği ile sona erdi.