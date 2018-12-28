Isparta Şehir Hastanesi BülteniSomali'de yaşayan Jeylani Nureni Hajı BAKAR, kalp rahatsızlığı ile Somali'de bulunan Türk Hastanesi’nde muayene oldu. Yapılan tetkiklerinde mitral kapak yetmezliği teşhisi koyunan BAKAR, referans hastane olarak hastanemize sevkedidi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanımız Ahmet Rıfkı CORA tarafından değerlendirilen hasta, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlarımız Ahmet Rıfkı CORA ve Kadir Burhan KARADEM tarafından Mitral Kapak Ameliyatına alındı. Başarılı geçen operasyonla şifa bulan BAKAR, hastanemize, operasyonu yapan hekimlere, ekibe ve servisine teşekkür etti.