Lise Akıl Oyunları Takımımız, Zeka Oyunları Şampiyonasında İl Birincisi oldu.

Lise Akıl Oyunları Takımımız, Türk Zeka Vakfı Liseler Arası Zeka Oyunları Şampiyonasında il birincisi olarak Bölge Finallerine katılma hakkı kazandı. Lise Akıl Oyunları Takımında yer alan 9.sınıf öğrencilerimizden Azra Aytemir'i Başar Emre Eşen'i; 10.sınıf öğrencilerimizden Oğuz Efe Arı'yı, Oğuz Temelli'yi ve Yiğit Temelli'yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.Lise Akıl Oyunları Kulübümüzün baş mimarları olarak öğrencilerimizi bu yarışmaya hazırlayan Lise Matematik Zümremizi de emeklerinden dolayı kutluyoruz.