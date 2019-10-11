



TED Isparta Koleji Anasınıflarının her yıl sabırsızlıkla beklediği ve sürprizlerle dolu olan Teddy'nin geleneksel hoşgeldin partisi büyük bir coşkuyla okulumuzda gerçekleştirildi.Anasınıfı İngilizce Öğretmenlerimizin rehberliğinde gerçekleşen programda, öğrencilerimiz öncelikle ilk haftadan itibaren öğrendikleri İngilizce şarkıları Teddy kahramanımızla birlikte söylediler.Ardından miniklerimiz dans ederek arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendiler.Anasınıfı öğrencilerimiz son olarak onlar için özel hazırlanan pastayı afiyetle yediler.