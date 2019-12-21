TED Isparta Kolejinden TOEFL IBT Kursu

TED Isparta Kolejinden TOEFL IBT Kursu
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENLERİ

BÜLTEN 1

Yabancı Dil eğitiminde Isparta’nın tartışmasız lideri TED Isparta Kolejinden TOEFL IBT Kursu

Ana dili İngilizce olmayanların İngilizce bilgisini ölçmek amacıyla, Amerika’da New Jersey Eyaletinde bulunan Educational Testing Service (ETS) tarafından dünyanın pek çok merkezinde düzenlenen TOEFL bir sınavlar bütünüdür ve bu sınavlar öğrencilerin yaşlarına göre aşamalı olarak alınmaktadır.

Bu sınavlar dizisinin en son basamağı olan TOEFL IBT için okulumuzda öğrencilerimiz için hazırlık kursu açılmıştır.

Böylece öğrencilerimizin üniversite hazırlık atlama, yurtdışı eğitim programlarına başvuru, vize alım işlemlerinde kolaylık gibi durumlarda uluslararası geçerliliği olan bir sertifika alması sağlanmaktadır.
 
80098596-2542584182683543-4808472181455454208-n

80583156-2542584136016881-4315185656977424384-n


BÜLTEN 2

Bilim insanı olmanız için araştırma ruhunuzun olması gerekir!

Bu hafta TED'le Kariyer Yolculuğunda Türkiye Fitoterapi Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Ekrem Sezik'i ağırladık.

Sayın Sezik, lise öğrencilerimizle kendi kariyer hikayesini paylaştı. Eğitim hayatı boyunca "Okul için değil yaşam için öğrenme" ilkesiyle çalıştığını, bu yüzden de okulda öğrendiği bilgileri hiç unutmadığını ve üzerine tuğla koymanın daha kolay olduğunu vurguladı.

Sezik, öğrencilere " bana ne lazım?" genini bir kenara koymalarını önerdi. Öğrencilere okulda öğrendikleri bilgileri günlük yaşamdaki karşılıklarını araştırmalarını önerdi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra öğrendiklerinin kendisine yetmediğini bu yüzden de okumaya devam ettiğini söyleyen Sezik,
akademik hayatta 5 yıl sonra nerede olacağım diye düşünmek gerekir dedi.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesine Eczacılık Bölümüne kurucu olan Sezik, Gazi Üniversitesi'nde de profesör olarak çalıştığını belirtti.

Japonlarla birlikte 25 yıl Türkiye'deki halk ilaçlarını araştırdığını ifade eden Sezik, Türkiye'nin ilk halk ilaçları çalışması ile ilgili 10 makale yazdığını ve 5000'e yakın atıf aldığını söyledi.

Son olarak Sayın Sezik'in öğrencilere verdiği mesaj: Istediğiniz mesleğe yönelmeye çalışın. Olmadı ise hangi meslekte iseniz o meslekte iyi olmaya çalışın. Sosyal hayatınız olsun. Meraklarınız olsun. İnsanı dinlendirir.
 
74790623-2542404216034873-3262970707281182720-n

79964801-2542403986034896-5216321524264337408-n

79965780-2542404252701536-5044905947802107904-n

80296998-2542404092701552-2916965964367003648-n

80781619-2542404039368224-5392183332475764736-n

80783815-2542403946034900-5337427795146440704-n

81165887-2542404162701545-920317818296074240-n

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA SPOR'DA TRANSFER RÜZGARI
TED Isparta Kolejinden TOEFL IBT Kursu
Isparta'da vatandaş balığa geldi
Devletten 15 bin TL faizsiz kredi müjdesi!
Isparta fabrika satış mağazası Bur Piliç ve Et
Isparta’da ilk ve tek uygulama bu okul sınıfında...
Isparta Belediyesi'den ailelere mahremiyet eğitimi semineri
Isparta İl Tarım'dan önemli duyuru.. Tarih verildi...
Isparta'nın gururu Sema Çalışkan, ödüllendirildi
İDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİK
Ispartalı okçularımızdan tam isabet!
Isparta'da “2. Ar-Ge Proje Pazarı” Ödülleri Verildi
Isparta'nın Eğlence Diyarı Funcity!
Isparta'da Uluslararası Göçmenler Günü Kutlandı
Vali Seymenoğlu Öğrencileri Konuk Etmeye Devam Ediyor
TÜRKER AVM'DE SÜPER FIRSATLAR
TED Isparta Koleji'nden dolu dolu program ve etkinlikler
Isparta'da gerçekleşen yaralama vakası ile ilgili açıklama...
ISPARTA DEFTERDARLIĞI'NDAN ÖNELİ DUYURU
Isparta'da Kadın Sığınma Evi Çalışmaları...
FETÖ/PDY'den aranan şahıs Isparta'da yakalandı
KOZA TEKSTİL'DE YENİ YIL FIRSATLARI...!
TÜİK, Asgari ücret için kritik rakamı açıkladı
Isparta'da emniyetten geniş çaplı büyük operasyon!
Aranan 35 şahıs Isparta'da yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
ISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞIsparta altın kampanyaısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Son gün 1 Ocak! Geçmeyen 5 bin TL ceza ödeyecekSon gün 1 Ocak! Geçmeyen 5 bin TL ceza ödeyecek17 Aralık 2019
BOLKES ET DÖNER ISPARTA ŞUBESİ AÇILDIBOLKES ET DÖNER ISPARTA ŞUBESİ AÇILDI17 Aralık 2019
Isparta'da gerçekleşen yaralama vakası ile ilgili açıklama...Isparta'da gerçekleşen yaralama vakası ile ilgili açıklama...18 Aralık 2019
TED Isparta Koleji'nden dolu dolu program ve etkinliklerTED Isparta Koleji'nden dolu dolu program ve etkinlikler18 Aralık 2019
ISPARTA DEFTERDARLIĞI'NDAN ÖNELİ DUYURUISPARTA DEFTERDARLIĞI'NDAN ÖNELİ DUYURU18 Aralık 2019
YALVAÇ BAĞKONAK GÖLETİN’DE SON AŞAMAYA GELİNDİYALVAÇ BAĞKONAK GÖLETİN’DE SON AŞAMAYA GELİNDİ16 Aralık 2019
FETÖ/PDY'den aranan şahıs Isparta'da yakalandı FETÖ/PDY'den aranan şahıs Isparta'da yakalandı17 Aralık 2019
Isparta'da Kadın Sığınma Evi Çalışmaları...Isparta'da Kadın Sığınma Evi Çalışmaları...17 Aralık 2019
ISPARTA BOLKES ET DÖNER AÇILIYORISPARTA BOLKES ET DÖNER AÇILIYOR16 Aralık 2019
Isparta'da Uluslararası Göçmenler Günü KutlandıIsparta'da Uluslararası Göçmenler Günü Kutlandı19 Aralık 2019
TÜRKER AVM'DE SÜPER FIRSATLARTÜRKER AVM'DE SÜPER FIRSATLAR19 Aralık 2019
Mantolama yaptırın enerji kimlik belgesi alın!Mantolama yaptırın enerji kimlik belgesi alın!16 Aralık 2019
Isparta'nın Eğlence Diyarı Funcity!Isparta'nın Eğlence Diyarı Funcity!19 Aralık 2019
TÜİK, Asgari ücret için kritik rakamı açıkladıTÜİK, Asgari ücret için kritik rakamı açıkladı17 Aralık 2019
Isparta’da dar gelirli konut sahibi olacakIsparta’da dar gelirli konut sahibi olacak16 Aralık 2019
Devletten 15 bin TL faizsiz kredi müjdesi!Devletten 15 bin TL faizsiz kredi müjdesi!21 Aralık 2019
Vali Seymenoğlu Öğrencileri Konuk Etmeye Devam EdiyorVali Seymenoğlu Öğrencileri Konuk Etmeye Devam Ediyor19 Aralık 2019
KOZA TEKSTİL'DE YENİ YIL FIRSATLARI...!KOZA TEKSTİL'DE YENİ YIL FIRSATLARI...!17 Aralık 2019
Burak Bilgin Dünya Şampiyonu Burak Bilgin Dünya Şampiyonu 15 Aralık 2019
TÜRKÜ MEMLEKETİ ISPARTA'DAN YENİ BİR TÜRKÜ DAHA...TÜRKÜ MEMLEKETİ ISPARTA'DAN YENİ BİR TÜRKÜ DAHA...15 Aralık 2019