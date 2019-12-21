TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENLERİ

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Yabancı Dil eğitiminde Isparta’nın tartışmasız lideri TED Isparta Kolejinden TOEFL IBT Kursu







Bilim insanı olmanız için araştırma ruhunuzun olması gerekir!



























Ana dili İngilizce olmayanların İngilizce bilgisini ölçmek amacıyla, Amerika’da New Jersey Eyaletinde bulunan Educational Testing Service (ETS) tarafından dünyanın pek çok merkezinde düzenlenen TOEFL bir sınavlar bütünüdür ve bu sınavlar öğrencilerin yaşlarına göre aşamalı olarak alınmaktadır.Bu sınavlar dizisinin en son basamağı olan TOEFL IBT için okulumuzda öğrencilerimiz için hazırlık kursu açılmıştır.Böylece öğrencilerimizin üniversite hazırlık atlama, yurtdışı eğitim programlarına başvuru, vize alım işlemlerinde kolaylık gibi durumlarda uluslararası geçerliliği olan bir sertifika alması sağlanmaktadır.Bu hafta TED'le Kariyer Yolculuğunda Türkiye Fitoterapi Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Ekrem Sezik'i ağırladık.Sayın Sezik, lise öğrencilerimizle kendi kariyer hikayesini paylaştı. Eğitim hayatı boyunca "Okul için değil yaşam için öğrenme" ilkesiyle çalıştığını, bu yüzden de okulda öğrendiği bilgileri hiç unutmadığını ve üzerine tuğla koymanın daha kolay olduğunu vurguladı.Sezik, öğrencilere " bana ne lazım?" genini bir kenara koymalarını önerdi. Öğrencilere okulda öğrendikleri bilgileri günlük yaşamdaki karşılıklarını araştırmalarını önerdi.Üniversiteden mezun olduktan sonra öğrendiklerinin kendisine yetmediğini bu yüzden de okumaya devam ettiğini söyleyen Sezik,akademik hayatta 5 yıl sonra nerede olacağım diye düşünmek gerekir dedi.İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesine Eczacılık Bölümüne kurucu olan Sezik, Gazi Üniversitesi'nde de profesör olarak çalıştığını belirtti.Japonlarla birlikte 25 yıl Türkiye'deki halk ilaçlarını araştırdığını ifade eden Sezik, Türkiye'nin ilk halk ilaçları çalışması ile ilgili 10 makale yazdığını ve 5000'e yakın atıf aldığını söyledi.Son olarak Sayın Sezik'in öğrencilere verdiği mesaj: Istediğiniz mesleğe yönelmeye çalışın. Olmadı ise hangi meslekte iseniz o meslekte iyi olmaya çalışın. Sosyal hayatınız olsun. Meraklarınız olsun. İnsanı dinlendirir.