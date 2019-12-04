TED Isparta Koleji, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde farkındalık yaratıyor...

TED Isparta Koleji Lise Öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireyleri ve engellilerin günlük yaşantılarında yaşadıkları zorlukları bir nebze de olsa anlayabilmek için bugün PDR Uzmanımız Dilara Kılıç ve Felsefe Öğretmenimiz Büşra Bayram önderliğinde farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi.Öğrencilerimiz öncelikle kendileri için hazırlanan parkurda "Karanlıkta Dialog" etkinliğini gerçekleştirdiler.Önlerindeki türlü zorlukları arkadaşlarının rehberliğinde aşmaya çalışan öğrencilerimiz yine onlar için kurulmuş su standında bardaklara su koymaya çalıştılar, kabartma yollardan yürüyerek aslında şehir içinde bulunan kabartmaların ve beyaz bastonların ne kadar önemli ve gerekli olduğunu anladılar.Ardından giysi standında giysilerini ve ayakkabılarını tekrar giymeye çalıştılar.Daha sonra içlerinde meyve ve sebzelerin bulunduğu kutuları ve içlerindekileri tahmin etmeye çalıştılar.Ardından kendilerini bekleyen sinema standından Kanadı Olmayan Kuş sesli betimleme filmini dinlemek için bilet ve mısırlarını aldılar.Diğer 9. Sınıf öğrencilerimizle birlikte gözleri kapalı bir şekilde sesli betimlemeyi dinleyen öğrencilerimiz ile film sonrası neler hissettikleri, gözlerinin kapatılmasının yaşattığı güven eksikliği ve daha birçok konuda konuşmalar ve söyleşiler gerçekleştirildi.Etkinliğe katılan ve destek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.