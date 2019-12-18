TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENLERİ

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BÜLTEN 2

ORTAOKUL ETKİNLİKLERİ

Kostüm Defilesi

Karaoke

O Ses TED

Kokteyl

BÜLTEN 3

TED İsparta Koleji Okul Öncesi Pijama Partisi Etkinliği

Rock&Roll müziği ile eğleniyoruz •Yemek saatimizde “enfes pizza dilimleri”

En uzun gece ne kadar uzun? Neden uzun?

Coğrafya öğretmenimizi dinliyor, dramatize ederek öğreniyoruz. English time saatinde eğleniyoruz.

Yıldızlar en uzun gecede ne yapar? Teleskobumuzla inceliyoruz.

Saleplerimizi yudumlarken “Hacivat ile Karagöz” gölge oyunumuzu izliyoruz.

Müzik ve eğlence,işte en uzun gece...

Yataklarımızı hazırlıyoruz, İngilizce masallar eşliğinde sınıfımızda uyuyoruz.

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Okulumuzda XVI. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması, URFODU Fen Bilimleri ( Fizik, Kimya, Biyoloji) BİRİNCİ ETABI bugün gerçekleşti.9.,10. ve 11. sınıf öğrencilerimiz Lise Fen Bilimleri Zümre Öğretmenlerimiz gözetiminde birinci etap sınav sorularını belirlenen süre içinde cevaplandırıp final etabına yükselmek için yoğun bir çaba gösterdiler.TED Isparta Koleji bilim temelli eğitime ve bilimsel yarışmalara verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu.TED Isparta Kolejin'de Yenil Yıl dolayısıyla çeşitli yılbaşı etkinlikleri hazırlandı.Türk Beyin Takımı TED Isparta Kolejinde...18-19-20 Aralık boyunca 3 gün sürecek etkinliklerde TED Isparta Koleji öğrencileri akıl ve strateji oyunlarının büyülü dünyasıyla tanışıp keyifli bir zaman geçirecekler.TED Isparta Koleji 2019 Mezunlarımızdan, Tam Eğitim Burslu öğrencimiz Burak Bilgin,14-15 Aralık 2019 tarihlerinde Istanbul'da yapılan 2019 Memoriad Türkiye Open Hafıza Şampiyonasında 4 rekor kırarak dünya şampiyonu oldu.Birinciliğiyle gelecek sene Dubai'de yapılacak yarışmaya davetli edilen öğrencimizi başarılarından dolayı kutluyoruz.Türk Alman Üniversitesinde Moleküler Biyoteknoloji bölümünde okuyan öğrencimizin gelecekte insanlık yararına da büyük buluşlara imza atacağına yürekten inanıyoruz.