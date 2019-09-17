TED ISPARTA KOLEJİ İLKOKUL VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NIN 1.SI

14 EYLÜL 2019 CUMARTESİ GÜNÜ KAMPÜSTE GERÇEKLEŞTİ

TED Isparta Koleji, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. veli toplantısı ilkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin velilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.Farklı farklı saatlerde gerçekleşen toplantımızın açılış konuşmasını Okul Öncesi ve İlkokul Müdürümüz Sayın Hüseyin ŞATAF tarafından yapıldı. Toplantıda branş öğretmenlerimiz kendilerini tanıtarak derslerin işlenişi, öğretim stratejileri, 1. dönem yapılacak teorik ve uygulamalı çalışmalar hakkında velilerimizi bilgilendirdi, ardından toplantımız sınıflarımızda sınıf öğretmenlerimizle devam etmiş ve sona ermiştir. Tüm velilerimize katılımlarında dolayı teşekkür ederiz.