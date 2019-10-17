Lisede seçim heyecanı...

EĞLENCELİ BİLİMLE EĞLENİYORUZ!

Öğrencilerimizde demokrasi bilincini oluşturmak, seçme ve seçilme hakkını yaşatmak, okul yönetiminde söz hakkına sahip olmalarını sağlamak, liderlik ve takım çalışması becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz Lise Okul Meclisi Başkanlık Seçimlerinde son noktaya gelindi. Bir hafta boyunca kurdukları takımlarla propaganda ve lobi çalışmalarını yürüten Başkan Adaylarımız 11.sınıf öğrencilerimizden Yağmur Doğan ve Onur Kaymaz bugün kürsüden seçim konuşmalarını yaptılar.Seçim konuşmalarında sunuculuğu üstlenen 10.sınıf öğrencilerimizden Sema Çalhan, başkan adaylarını tanıtarak onları kürsüye davet etti.Üniversitede Fizik okuyup gelecekte NASA'da çalışmayı hedefleyen Yağmur Doğan ve ilkokul yıllarından itibaren sporun bir çok dalında başarılara imza atan, gelecekte Ziraat Mühendisi olup aile şirketinin başına geçmeye hedefleyen Onur Kaymaz neden başkanlığa aday olduklarını, başkan seçilirlerse ne tür proje ve etkinlikleri hayata gecireceklerini anlattılar.Sırada seçim var...Geçen yıl sandık yerine ilk defa bilgisayar sınıfında oy kullanan öğrencilerimiz bu yıl bir adım daha öteye giderek oylarını akıllı telefonlarıyla yapacaklar.Cuma günü bayrak töreninde Okul Meclis Başkanı açıklanacak ve Başkan ilk teşekkür konuşmasını yapacak.Her iki adayımıza da başarılar diliyoruz.7 A/B sınıfı öğrencilerimiz Fen Bilimler Öğretmeni Hasan Aydemir gözetiminde Eğlenceli Bilim dersinde "Derin Uzay" etkinliğinde evrenin oluşumu ve yıldızların meydana gelişini laboratuvar ortamında deneyler yaparak eğlenceli bir şekilde gözlemlediler .