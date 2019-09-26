LGS Bilgilendirme Toplantımıza Yoğun Katılım.

8. Sınıf velilerimize Liselere Geçiş Sınav sistemi tanıtıldı.Velilerimizin yoğun katılım gösterdiği toplantımıza Ortaokul-Lise Müdürü Münire YILDIZ ortaokul eğitim sistemimiz ile ilgili konuşmasıyla başladı. Daha sonra Ölçme ve Değerlendirme Uzmanımız Pınar TOLA sınav sistemine dair sunumunu gerçekleştirdi . PDR Uzmanımız Samet İKİER ise 2019-2020 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek olan rehberlik hizmetleri hakkında sunumunu gerçekleştirdi. Sonrasında Doğan Cüceloğlu'nun İletişim konulu konuşmasının izlenmesini, derslere girecek olan branş öğretmenlerinin okul müdürümüz tarafından tanıtımı ve öğretmenlerin yıl boyunca yapacakları çalışmalar hakkında sunumları ile devam etti. Toplantı okul müdürümüz Münire YILDIZ'ın iyi dileklerini belirten kapanış konuşması ile sona erdi.