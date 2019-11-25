24 Kasım Öğretmenler Günü okulumuzda coşkuyla kutlandı

Geleneksel Öğretmenler Koromuz Müzik Öğretmenlerimiz Fatma Culfa ve Selim Özer'in eşliğinde 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından oluşan bir potpori seslendirdiler. Koro performansının ardından Geleneksel Öğretmenler Günü pastası kesildi.Öğretmenlerimiz bugün okula geldiklerinde çesitli sürprizlerle karşılaştılar. Lise öğrencilerimiz Görsel Sanatlar Öğretmenlerimiz Hüseyin Özdemir ve Halide Gürdal eşliğinde hazırladıkları 24 Kasım Öğretmenler Günü panosunda öğretmenlerinin karikatürlerini sergilediler.İngilizce Drama Kulübü Öğrencilerimiz de İngilizce Öğretmenlerimiz Nilgün Özkurt ve Melike Özçelik eşliğinde "Lisemizin Enleri" panosunu hazırlayarak öğretmenlerimizin en çok dikkat çeken özelliklerine yer verdiler.