Geçtiğimiz yıl başladığımız, Türk Eğitim Derneği ve Amerikan Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen ACCESS 8 MICROSCHOLARSHIP programımızı bitirmek üzereyiz. Geçtiğimiz yıl devlet liselerinden maddi imkanları iyi bir İngilizce eğitimi almak için yeterli olmayan 30 başarılı öğrenciyle başladığımız program kapsamında toplam 360 saat İngilizce dersini tamamladık. Öğrencilerimizin tüm eğitim, kitap ve servis ücretlerinin Türk Eğitim Derneği ve Amerikan Büyükelçiliği tarafından karşılandığı programda, haftaiçi okullarından servislerle alınarak TED Isparta Koleji'ne getirilen öğrenciler, derslerin bitiminde yine servislerimizle evlerine bırakıldılar. 360 saatlik derslerin ardından İngilizce seviyelerinde büyük gelişme gözlemlediğimiz Access 8 öğrencilerimiz, bunun yanında yaptığımız çeşitli aktivitelerle de unutamayacakları deneyimler yaşadılar.Yaptığımız bu etkinliklerden bir tanesi de Community Service Projesiydi. TED Sosyal Sorumluluk Projesi Access ile böyle bir eğitim alma fırsatı yaşayan lise öğrencileri, kendi düzenledikleri başka bir sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyaç sahibi kardeşlerine yardımda bulundular.Projenin her aşamasını kendileri planlanayan Access 8 öğrencilerimiz, Aksu Yakaavşar Şehit Ali Korkmaz İlköğretim Okulundaki minik öğrencilere yardım etmeye karar verdiler. Okul müdürü ile iletişime geçerek ihtiyaçlarını öğrenen öğrencilerimiz, oradaki öğrenciler de kendileri gibi okuyabilsin diye bir kütüphane oluşturmaya karar verdiler.İlk önce ihtiyaçları olan parayı toplamak için kendi hazırladıkları yiyecekleri sattıkları bir kermes düzenlediler. Buradan toplanan paranın yanında, projelerini arkadaşlarına, komşularına, akrabalarına da anlatarak kitap bağışında bulunmalarını istediler. Süreç boyunca oldukça verimli çalışan Access 8 öğrencilerimiz, sonunda bir kısmını bağış olarak topladıkları bir kısmını da kermesten elde ettikleri gelirle satın aldıkları kitapları, yine kendileri kolilediler.5 Haziran Salı günü minibüse yüklediğimiz kitap kolisi sayısı 16 idi. İngilizce Öğretmenlerimizin gözetiminde yola çıkan öğrencilerimiz, okula ulaşmak için gittikleri uzun yolun ardından, oradaki çocukları kitaplarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadılar. Okul kütüphanesini oluşturmak için götürdükleri kitapların yanında, oradaki her bir öğrenci için de ufak hediyeler hazırlayan Access 8 öğrencilerimiz, kendilerini tanıtıp, projenin amacını anlattıktan sonra hediyelerini dağıttılar.Bu proje ile hem ihtiyaç sahibi olan öğrencilere yardım edebilmenin mutluluğunu yaşadılar, hem de ileride aynı şekilde davranışlar gösterebilmeleri açısından oradaki çocuklara örnek oldular.Öncelikle böyle bir proje yapmamızı sağlayan Türk Eğitim Derneği'ne, bağışta bulunan herkese, bizi orada karşılayan Şehit Ali Korkmaz İlköğretim Okul Müdürleri ve öğretmenlerine, ama en çok da projenin her aşamasına dahil olan ve çok güzel bir iş çıkaran Access 8 Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.