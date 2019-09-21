TED ISPARTA KOLEJİ HABER BÜLTENİ

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyonu kapsamında HAMİ Projesi meyvelerini vermeye başladı. Gelendost Şehit Erhan Çakmak Ortaokulu ile TED Isparta Koleji Ortaokulu projelerini hayata geçirmeye başlamıştır. Okulumuzda misafir edilen Gelendost Şehit Erhan Çakmak Ortaokulu öğrencileri, TED Isparta Koleji'nin sınıf ve laboratuvar ortamalarında derslerin nasıl işlendiğini gözlemleme imkanına sahip oldular. Aynı zamanda müzik dinletisi eşliğinde güzel zaman geçiren öğrencilerimizle projenin bu seneki ilk etabı tamamlandı.HAMİ projesinin amacı, resmî ve özel okulların etkileşimini artırmak, eğitim-öğretimde öğrencilerin akademik başarı ve sosyal becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Projeyle iki kurumsal yapının bir arada eğitimin temel hedeflerine ilişkin iş birliği yapmalarını hedeflemektedir. Bu çalışmanın temel felsefesinde, gönüllülük esasına göre karşılıklı iş birliği söz konusudur. Bilginin evrenselliği ilkesi doğrultusunda ve paylaşımların arttıkça dayanışma kültürünün güçlenmesinin eğitime yansıması projenin önemini göstermektedir.Bu kapsamda Gelendost Şehit Erhan Çakmak Ortaokulu öğrencileri Gelendost İlçe Milli eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Akıl Oyunları İçin TED Isparta Koleji’nin Akıl Oyunları Atölyesini gezdi ve TED Isparta Koleji Ortaokulu öğretmenlerinden akıl oyunları dersi aldılar. Daha sonra bizzat oyunları oynadılar. TED Isparta Koleji Ortaokulu Türk zeka vakfı ve Türk beyin takımı yarışmalarındaki tecrübelerini paylaştı. Türk Zeka Vakfı ve Türk Beyin Takımı'nın ulusal ve uluslararası yarışmalarında okul takımları kurarak işbirliği içinde çalışma kararı aldılar.