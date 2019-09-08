TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENİ

TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA

Mustafa Kemal ATATÜRK'ün kurmuş olduğu Türkiye'nin ilk özel okulu TED 91 Yaşında!Eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğuna inanıp her şeyin insanı sevmekle başladığını kabullenen ve eğitimde 19. yılını kutlayan TED Isparta Koleji olarak ortaokula merhaba diyen öğrencilerimizi karşıladık.Ortaokula merhaba diyen öğrencilerimize ve velilerimize yapılan programda okulumuz öğrencilerimizin hazırlayıp sunduğu müzik dinletisinin ardından Ortaokul ve Lise Müdürümüz Münire Yıldız, öğrenci ve velilerimize hoş geldin konuşmalarını sundular. Konuşmanın ardından sınıf öğretmenleri ve ders öğretmenleri, öğrencilerimize tanıtıldı.Programın ardından öğrencilerimiz uyum haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen derslere katılırken, velilerimiz de Ortaokul Bilgilendirme Toplantısına katılarak ortaokula merhaba dediler.