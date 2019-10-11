“KIŞA HAZIRLIK İÇİN TURŞU YAPIYORUZ”

TED Isparta Koleji Ana Sınıfı öğrencileri 10 Ekim 2019 Perşembe günü okulun mutfak atölyesinde turşu yaptılar. 5 ve 6 Yaş grubu öğrencileri “Geleneksel Lezzetler Şenliği” mutfak etkinliği çalışmalarında öğretmenleriyle birlikte turşu yaptılar.“Kışa Hazırlık İçin Turşu Yapıyoruz” adlı mutfak etkinliği öğrenciler tarafından keyifle yapıldı. Mutfak etkinliğinde öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte turşu yapımında kullanılan malzemeleri, yapım aşamalarını ve kışa hazırlık için neler yapılacağına dair sohbet ederek neşe ile etkinliklerini tamamladılar.