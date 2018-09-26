- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Bilgin Çetinbağ, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ve Isparta Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Ufuk Bozkurt’u ziyaret etti.İl Jandarma Komutanlığı’nda anı defterini imzalayarak, genel durumlar ve faaliyetlerle ilgili bilgi sahibi olan Gökgöz, daha sonra Isparta Asker Alma Bölge Başkanlığı ziyaretinde ise Bedelli Askerlik talep ve genel durumlarıyla ilgili bilgi aldı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Milletvekili Gökgöz, son ziyaretinde ise Garnizon Komutanı Piyade Komando Alb.Bilgin Çetinbağ ile görüşerek, aciliyet arz eden talep ve planlanacak olan hususlar ile ilgili istişarelerde bulundu.Gökgöz’ün önümüzdeki günlerde de Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nı ziyaret edeceği öğrenildi.İHA