Yeni Yıl Hediyeniz hazır. Yeni yıla tatlı girin!

EZGİ PASTANESİ

































































Birbirinden lezzetli ve eğlenceli yılbaşı pastaları ile 2020'ye tatlı bir merhaba diyoruz!Pasta güzel bir doğum günü kutlamasında, arkadaşlarla bol kahkahalı 5 çayı buluşmasında… Çocukların eğlenceli kutlamalarında, telaşlı’ partisinde, sürpriziyle tebessüm ettiren sevgi dolu yıldönümü kutlamalarında, aşkını itiraf ederken ki tatlı heyecanda, terfi eden arkadaşınızın coşkulu kutlamasında, mezuniyet başarısının büyük heyecanında… Biz pastalarımızla sizin her özel gününüzü unutulmaz kılıyoruz. Pastalarınızı sizin hayal gücünüzle şekillendiriyor, üzerine biraz sevgi, biraz mutluluk katıyoruz. Sevdikleriniz için düşlerden ilham alarak masalsı bir dünyayı ayaklarınıza seriyor, en lezzetlisini sunarak özel günlerinize tat katıyoruz.''Cumhuriyet Caddesi No: 26 Isparta