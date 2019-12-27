Birbirinden lezzetli ve eğlenceli yılbaşı pastaları ile 2020'ye tatlı bir merhaba diyoruz!
''Pasta en mutlu anlarımızın en tatlı simgesi... Pasta güzel bir doğum günü kutlamasında, arkadaşlarla bol kahkahalı 5 çayı buluşmasında… Çocukların eğlenceli kutlamalarında, telaşlı ‘’Hoş geldin bebek’’ partisinde, sürpriziyle tebessüm ettiren sevgi dolu yıldönümü kutlamalarında, aşkını itiraf ederken ki tatlı heyecanda, terfi eden arkadaşınızın coşkulu kutlamasında, mezuniyet başarısının büyük heyecanında… Biz pastalarımızla sizin her özel gününüzü unutulmaz kılıyoruz. Pastalarınızı sizin hayal gücünüzle şekillendiriyor, üzerine biraz sevgi, biraz mutluluk katıyoruz. Sevdikleriniz için düşlerden ilham alarak masalsı bir dünyayı ayaklarınıza seriyor, en lezzetlisini sunarak özel günlerinize tat katıyoruz.''
EZGİ PASTANESİ
Cumhuriyet Caddesi No: 26 Isparta +90 246 232 59 01