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Tatili fırsat bilen kayakseverler Davraz’a akın etti

Davraz’da sömestr yoğunluğu

Tatili fırsat bilen kayakseverler Davraz’a akın etti
ISPARTA
G.Tarihi: 21.01.2018 16:21
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böcüzade
  - Davraz’da sömestr yoğunluğu  
  - Tatili fırsat bilen kayakseverler Davraz’a akın etti  

Akdeniz Bölgesi’nin en büyük kayak merkezi olan Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde sömestr tatiline girilmesiyle birlikte yoğunluk yaşanıyor. 
  Okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde yoğunluk yaşandı. Tatili fırsat bilen kayakseverler, Isparta’ya 26 kilometre uzaklıktaki merkezde güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı. 
  Toros Dağları'nın zirvesinde 2635 rakımda kurulu olan Davraz Kayak Merkezi, Akdeniz Bölgesi’nin Göller yöresinde Eğirdir ve Kovada Gölleri arasında yükselen bölgede yer alıyor. Davraz Dağı, Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi, coğrafi özellikleri ve kar kalitesi bakımından hemen hemen tüm doğa sporlarının yapılmasına da imkan sağlıyor. Davraz Kayak Merkezi’nde konaklamalı olarak hizmet verilmesi için oteller de bulunuyor.  Mekanik tesisler bakımından saatte bin kişiyi taşıyabilen bin 211 metre ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda iki adet telesiyeje sahip olan merkez, ayrıca kayakçılar için saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 metre uzunluğunda bir adet teleski (T-Bar) ile 300’er metrelik 2 adet babylift ile de kayakçıların gözdesi durumunda yer alıyor. Pistleri bakımından dünyadaki eşsiz kayak merkezleri arasında bulunan Davraz Kayak Merkezi, Eğirdir Gölü’nün harika manzarası eşliğinde kayak yapmaya imkan tanıyor. Kayak pistlerinin uzunluğu, rakımı, çığ ve kaybolma tehlikesi olmaması bakımından da büyük avantaj sağlayan Davraz, kayakçılar için büyük bir avantajlar sağlıyor. Amatör veya profesyonel tüm kayakçılara kuzey disiplini, Alp disiplini, tur kayağı ve snowboard yapma imkanı tanınan Davraz’da yaklaşık 30 kilometrelik 12 pist bulunuyor.

  “Dünyanın nadir kayak merkezlerinden biri Davraz”
  Davraz Kayak Merkezi’nde kayağı sevdirmeye ve öğretmeye çalıştıklarını belirten Kayak Antrenörü Cem Tüter, “Sömestr ve hafta sonlarında yoğunluk daha fazla oluyor. Hafta içlerinde bu yoğunluk biraz daha normal seviyede. Tatilin başlamasıyla birlikte buraya gelenlerin sayısında büyük artış oldu. Davraz, Isparta’nın yanı sıra çevre iller olan Antalya, Burdur, Denizli’den gelen insanların tercih ettiği kayak merkezleri arasında yer alıyor. Burası diğer kayak merkezlerimizden hiçbir eksiği olmayan, aksine kar kalitesi ve tesisler bakımından daha iyi olan bir yer. Göl manzarası eşliğinde kayak yapılabilen dünyanın nadir yerlerinden biri olan bu merkezde Aralık ayından Mart ayına kadar kayak yapabilmeniz mümkün. O yüzden insanların tercih sebebi Davraz Kayak Merkezi” dedi.

  “Kar yağışı geç gelmiş olsa da Davraz güzel”
  Kar yağışının bu yıl geç gelmesiyle birlikte sezonun biraz daha geç başladığını dile getiren kayakseverlerden Hakan Karaca, her şeye rağmen Davraz’ın keyfini çıkardıklarını belirtti. Karaca, “Davraz, konum itibariyle çok güzel, tesisler güzel, her şey güzel. Yeni tesisler de yapıldı. Burada kaymaktan mutluyuz. İnsanların mutlaka buraya gelip görmeleri gerekiyor. Muhteşem bir manzara ve kayak keyfi yapmaları için herkesi buraya davet ediyoruz” diye konuştu.
  Yaklaşık 30 yıldan bu yana kayak sporuyla uğraştığını dile getiren Necdet Polat ise, “Davraz Kayak Merkezi, Türkiye’de gelişmekte olan ve çok az kişinin bildiği nadir güzellikte bir yer. Sömestr başladı. Bu yıl ülkemiz genelinde kar yağışı az oldu ama Davraz’da herkes için kayabilecek düzeyde yeterli kar var. Hem snowboardçular için hem de kayakçılar için burası ideal bir kayak merkezi. Fiyatlar da çok uygun. Hava şartları el verdiği ölçüde tatilin keyfini çıkarmak isteyenler Davraz’a gelebilirler ve gerçekten de mutlu ayrılırlar diye düşünüyorum. Sevdiklerime, arkadaşlarıma ve bütün dostlarıma burayı tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.
  Kayaksever Baki Yarar ise, “5 yıldır snowboard yapıyorum. Davraz gayet güzel, hele buble’ı on numara. Bol kar ve snowboard sevenler için burası harika bir yer. İnsanlar Davraz’a gelsinler, burası hem fiyat olarak uygun hem de pistleri çok uzun. Burada herkes rahat rahat kayabilir” ifadelerini kullandı.

  ISPARTA (İHA) 




















































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