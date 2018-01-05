Isparta PastaneleriISPARTA DİJİTÜRK SERVİSİisparta bilgisayar tamiri

Taşeron işçiye çok önemli uyarı

Taşeron işçiye çok önemli uyarı
ISPARTA
G.Tarihi: 05.01.2018 12:40
0
böcüzade

Taşeron işçiye çok önemli uyarı

Taşeron işçiler 2 Ocak itibariyle kadroya geçmek için bulundukları kurumlara başvurularını yapmaya başladı. Hükümet, ortaya çıkabilecek usulsüz uygulamalara karşı da harekete geçti.

 

Hükümet, taşeron işçilerin yüzünü güldürürken; ortaya çıkabilecek usulsüz uygulamalara karşı da harekete geçti. Kadroya geçiş konusunda taşeron işçilere çok önemli uyarılar geldi. Yanıltıcı belge verene ve koşullara uymadığı halde kamuya geçmeye çalışanlaratazminatsız çıkış verilecek.

Buna göre, başvuru sırasında taşeron işçilerden sağlık raporu istenmeyecek. Koşulları yerine getirmediği halde kamuya geçiş yapanların tazminatsız bir şekilde çıkışı verilecek.

Örneğin, bir taşeron işçinin emeklilik zamanı gelmişse ve buna rağmen emekliliğe ilişkin yanıltıcı belge sunarsa yapılan tüm ödemeler onlardan geri tahsil edecek. Yani başvuran taşeron işçilerin emeklilik aylığı almaması gerekecek.

TAŞERON İŞÇİDE EMEKLİLİK SORGUSU

Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunacak ve sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi işçi statüsüne geçirilmeden önce idareye veya idarenin şirketine ibraz edecek.

TESPİT KOMİSYONUNDA ÖNEMLİ DETAY

Başvuru yapan taşeron işçiler bir tespit komisyonundan geçirilecek. Bu tespit komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev alamayacaklar. Yani taşeron işçi olarak çalışan Ali Bey'in tespit değerlendirmesini, tespit komisyonunda görev alan amcası Yaşar Bey yapamayacak.

BAŞVURU FORMLARI EKSİKSİZ OLMALI

Başvuruları alan birimler, başvuruları derhal tespit komisyonuna verdikten sonra tespit komisyonu başvuruları ön inceleme ve esas inceleme olmak üzere iki aşamada inceleyecek. Ön incelemede, başvuru formunun tam ve eksiksiz şekilde doldurulup doldurulmadığı, yapılan beyanların aranılan şartlara uygun olup olmadığı ve usule ilişkin şekil şartlarına uyulup uyulmadığı incelenecek. Daha sonra başvuran işçinin istihdam edildiği sözleşmenin kanun hükmünde kararname kapsamında personel alımına dayalı hizmet alımı sözleşmesi olup olmadığı hususu Kamu İhale Kurumu kayıtlarından kontrol edilecek ve ayrıca idarenin veya idarenin şirketinin kayıtlarından da teyit edilecek.

GEÇ KALAN TAŞERON İŞÇİ DİKKATE ALINMAYACAK

Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi dışında verilen belgeler tespitlerde dikkate alınmayacak. Devlet Personel Başkanlığı da 4C'den 4B'ye geçecek çalışanların kadroya geçişinde herhangi bir başvuru alınmayacağını ve ilgililerden bir belge istenmeyeceğini açıkladı.

KAYNAKYENİ ŞAFAK
Türkiye Haberleri
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA DİYANET - SEN BAŞKANI AKCİL’DEN TEPKİ
Isparta Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Belli Oldu
ISPARTA'DA ODA SEÇİMLERİ BAŞLIYOR
MÜJDE ISPARTA'DA DUBLE YOLA ONAY ÇIKTI
ISPARTA'DAKİ TAŞERON İŞÇİLER BU HABERE DİKKAT!
3 milyon memura büyük fırsatı!
Usta oyuncu Münir Özkul vefat etti
Taşeron işçiye çok önemli uyarı
Burdur’da Jandarmadan operasyon
ISPARTA'DATEŞERON İŞÇİLER BİLGİLENDİRİLDİ
ISPARTA'DA TÜP PATLADI
Kapıdan kovun talimatı!
Sürücüler dikkat! 4 bin TL cezası var
ISPARTA KYK'DA KADRO BAŞVURULARI BAŞLADI
Bakan açıkladı! Her daire için zorunlu olacak
ISPARTA'DA İNTİHAR OLAYLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK
Tüketicilere müjde! Binlerce TL ödemeye son
ISPARTA'DA BULUNAN DERNEKLERİN DİKKATİNE!
ISPARTA'YA REKOR DÜZEYDE DESTEK!
ISPARTA VALİLİĞİ’NDEN “ SICAK BİR EL” PROJESİ
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Başbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
BUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİ
Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?
ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARI
ISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİ
Doğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyorBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİ
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

EPDK'dan flaş karar! Artık serbest olduEPDK'dan flaş karar! Artık serbest oldu30 Aralık 2017
ISPARTA'DA HİBE PROGRAMI KAÇIRMAYIN!ISPARTA'DA HİBE PROGRAMI KAÇIRMAYIN!03 Ocak 2018
Kadroya geçen taşeron işçinin ücreti belli oldıuKadroya geçen taşeron işçinin ücreti belli oldıu02 Ocak 2018
Ekmekte yeni dönem başladı!Ekmekte yeni dönem başladı!01 Ocak 2018
ISPARTA'DA TOKİ KONUTLARININ YAPILACAĞI YER AÇIKLANDIISPARTA'DA TOKİ KONUTLARININ YAPILACAĞI YER AÇIKLANDI30 Aralık 2017
Bakan açıkladı! Her daire için zorunlu olacakBakan açıkladı! Her daire için zorunlu olacak04 Ocak 2018
Vatandaşa uyarı! Sigorta o kazayı ödemiyorVatandaşa uyarı! Sigorta o kazayı ödemiyor02 Ocak 2018
ISPARTA'YA ÖZGÜ İMAR DÜZENİ YAPILACAKISPARTA'YA ÖZGÜ İMAR DÜZENİ YAPILACAK03 Ocak 2018
ISPARTA'DA OLUŞAN GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBETTİISPARTA'DA OLUŞAN GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBETTİ01 Ocak 2018
Zam sonrası hangi memur ne kadar maaş alacak?Zam sonrası hangi memur ne kadar maaş alacak?03 Ocak 2018
Dar gelirliyi ev sahibi yapacak sistem geliyorDar gelirliyi ev sahibi yapacak sistem geliyor31 Aralık 2017
İş hayatında yeni dönem başladı! 6 ay cezası varİş hayatında yeni dönem başladı! 6 ay cezası var02 Ocak 2018
Ehliyet ve pasaport alacaklar dikkat!Ehliyet ve pasaport alacaklar dikkat!01 Ocak 2018
ISPARTA'DA İNTİHAR GİRİŞİMİ ! DURUMU AĞIR!ISPARTA'DA İNTİHAR GİRİŞİMİ ! DURUMU AĞIR!31 Aralık 2017
ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI 2018ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI 201829 Aralık 2017
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması30 Aralık 2017
Kapıdan kovun talimatı!Kapıdan kovun talimatı!05 Ocak 2018
Tüketicilere müjde! Binlerce TL ödemeye sonTüketicilere müjde! Binlerce TL ödemeye son04 Ocak 2018
Twitter'dan büyük rezalet!Twitter'dan büyük rezalet!29 Aralık 2017
Asgari ücret 1709 liraya çıkabilir!Asgari ücret 1709 liraya çıkabilir!30 Aralık 2017